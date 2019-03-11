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  • 11.03.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 19:06

Trump'tan yaz saati açıklaması

ABD Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden sabit saat uygulamasını desteklediğini duyurdu. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı 'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde sabit yaz saati uygulamasına geçmişti.

Trump'tan dikkat çeken yaz saati açıklaması

ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün ışığından daha fazla istifade etmek için sabit saaat uygulamasını desteklediğini söyledi.

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