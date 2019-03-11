Trump'tan yaz saati açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün ışığından daha fazla istifade etmek için sabit saaat uygulamasını desteklediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün ışığından daha fazla istifade etmek için sabit saaat uygulamasını desteklediğini söyledi.
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