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  • 10.03.2019 22:29
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 22:30

tedavi gördüğü 'den ülkesine döndü

, bir süredir tedavi için bulunduğu 'den ülkesine döndü. Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 'da yapılacak cumhurbaşkanlığı lerinde bir kez daha aday olması üzerine bir süredir ülkede gösteriler düzenleniyor.

Ve tedavinin ardından ülkesine döndü!

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği 'den ülkesine döndüğü belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Uluslararası hava trafiğini takip eden "Flightradar24" internet sayfası da Buteflika'yı taşıyan uçağın Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan 'na yerel saatle 16.30'da indiği bilgisine yer verdi.

Yerel kaynaklar da bu sabah itibarıyla Boufarik Askeri Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemi alındığını aktardı. 'deki Tribune de Geneve gazetesi ise Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) idaresinin, Buteflika'nın tedavi gördüğü 8. kattaki görevlilere çabalarından dolayı teşekkür mektubu gönderdiği bilgisini paylaştı.

GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR
daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" için İsviçre'ye gideceği
bildirilmişti. Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 'da yapılacak cumhurbaşkanlığı lerinde bir kez daha aday olması üzerine bir süredir ülkede gösteriler düzenleniyor.

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