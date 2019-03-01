Padrino'nun Venezüella hükümeti internet sitesinden yayınlanan açıklamasında, "Yüzden fazla muhafız saydık. Aslında 20 bin dolaralma umuduyla sınırı geçenlerin sayısı o kadar da fazla değil" ifadeleri yer aldı.

"ASKER, ŞEREF KANUNUNA BAĞLI KALIR"

Padrino, verilen bu sözlerin gerçek olmadığını ve ihanetçilerin ülkenin silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetine etki etmeyeceklerini belirterek, "Diğer tarafa geçenler kandırılmış genç insanlardır ve bu bizim için bir felaket değil. Bizler için onlar hiçbir zaman asker olmadı. Asker, asla paralı asker olamaz. Asker şeref kanununa bağlı kalır" dedi.

Daha önce, Kolombiya Göçmenlik Bürosu Başkanı Christian Kruger Sarmiento, Venezüella ordusundan ayrılan asker sayısının 320 olduğunu, Venezüella Analitica portalı da bu sayının 567'ye ulaştığını belirtmişti. Venezüella'nın BM temsilcisi Samuel Monkada bu rakamları absürd olarak nitelendirdi.