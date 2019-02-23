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Selman Seddi

Selman Seddi
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gözler Riyad'a çevrildi. İnfaz emrinin Selman tarafından verildiği iddia edildi. Selman ise imajını yenilemek i dünyayı gezdi. ve 'ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin'e gitti. Selman, dün ünlü Çin Seddi'ni ziyaret etti. 'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Çinli Norinco isimli holdingle 10 milyar dolar değerinde rafineri kurulması için anlaşma imzaladığı bildirildi. Selman, Pakistan, Hindistan ve Çin'i kapsayan bölge turunda on milyarlarca dolarlık yatırım vaadinde bulunduğu bildirildi.

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