Selman Seddi

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gözler Riyad'a çevrildi. İnfaz emrinin Veliaht Prens Selman tarafından verildiği iddia edildi. Selman ise imajını yenilemek için dünyayı gezdi. Pakistan ve Hindistan'ın ardından Asya turunun son durağı olan Çin'e gitti. Selman, dün ünlü Çin Seddi'ni ziyaret etti. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Çinli Norinco isimli holdingle 10 milyar dolar değerinde rafineri kurulması için anlaşma imzaladığı bildirildi. Selman, Pakistan, Hindistan ve Çin'i kapsayan bölge turunda on milyarlarca dolarlık yatırım vaadinde bulunduğu bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.