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  • 06.02.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 16:20

Rusya'dan vize muafiyeti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iş seyahati için ve TIR- kamyon sürücüsü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin kaldırılması talimatını verdiği belirtildi.

Rus medyası, Putin'in, Rus Su-24 uçağının 2015'te düşürülmesi sonrası Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal ettiğini yazdı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek. Açıklamada, Putin'in bu kararnameyi Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla imzaladığının altı çizildi.

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