PODCAST CANLI YAYIN

2018'den bu yana ilk! Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Beyaz Saray’a geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Selman'ı kapıda karşılarken ikili görüşme öncesi Suudi Arabistan’a F-35 satacaklarını söyledi. ABD basını ise İsrail’i işaret etti. Öte yandan Trump ile birlikte dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da bugün ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da ağırlanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2018'den bu yana ilk! Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump ve Selman Beyaz Saray'da açıklama yapıyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte açıklamalarından satır başları...

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı.

Trump Suudi Veliaht Prens Selman'ı karşıladı

Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.

OVAL OFİS'E GEÇTİLER

Salman ve Trump, törenin ardından baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Salman, temasları kapsamında ABD Kongresi'nde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da milletvekilleriyle görüşmeler yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, ise Salman için akşam saatlerinde Beyaz Saray'da bir resepsiyon verecek ve ardından resmi akşam yemeği düzenleyecek. Yemeğe Suudi heyeti, ABD'li ve Suudi iş insanları ile önde gelen CEO'lar katılacak.

TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ

Öte yandan Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.

Ronaldo, ReutersRonaldo, Reuters

RONALDO DA ORADA OLACAK

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcunun, Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi heyetiyle birlikte Trump'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Ronaldo ABD topraklarında son kez 2014 yılında forma giydi. 2014 Ağustos ayında Michigan Stadyumu'nda 109.318 taraftarın önünde Real Madrid'de Manchester United ile karşılaştığı maçta yedek olarak oyuna dahil olmuştu.

Son olarak 2016 yılında Portekiz'in Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından ABD'de görüntülenmişti.

Selman ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviSelman ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD BASINI İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Trump'ın açıklamasının ardından ABD basını ise İsrail'i işaret etti. ABD Suudi Arabistan arasında normalleşme hamleleri yapılırken The Washington Post, "ABD'nin son teknoloji silah sisteminin koşulsuz satışının İsrail'in Ortadoğu'daki askeri avantajını zayıflatabileceği ve Washington'ın Suudi Arabistan ile İsrail'i ilişkileri normalleştirmeye teşvik etme etkisini azaltabileceği yönündeki endişeleri artırdı." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Suudi liderin Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili olarak, "Amerikalılar, ülkemiz için teknoloji, imalat, kritik mineraller, savunma ve daha fazlasını kapsayan daha iyi anlaşmalar bekleyebilir" dedi.

Selman ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviSelman ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

SELMAN NE İSTİYOR?

Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretinin hedeflerinden biri de F-35 anlaşması. Suudi Arabistan'ın fiili lideri ayrıca, gelişmiş ABD bilgisayar çiplerine erişim, potansiyel bir sivil nükleer enerji endüstrisine yardım ve iki ülkenin güvenlik çıkarlarının uyumlu olduğuna dair bir açıklama istiyor.

Trump Suudi Arabistanda! Riyadda tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trumpa övgü yağdırdıTrump Suudi Arabistanda! Riyadda tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trumpa övgü yağdırdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
D&R - KİTAP
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplandı 2 bakan ve MİT'ten sunum
2018'den bu yana ilk! Trump’tan Selman’a F-35 Beyaz Saray’da kritik görüşme
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
D&R E-Ticaret
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
İdefix
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 36 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
İsrail Amerikalıların desteğini kaybetti milyarderler TikTok ile harekete geçti
Müge Anlı'da Huriye ve oğlu Osman’ın gizemli ölümünde şüphe büyüyor: “Neden haber vermedin?”
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı