ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump ve Selman Beyaz Saray'da açıklama yapıyor.

İşte açıklamalarından satır başları...

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.

OVAL OFİS'E GEÇTİLER

Salman ve Trump, törenin ardından baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Salman, temasları kapsamında ABD Kongresi'nde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da milletvekilleriyle görüşmeler yapması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, ise Salman için akşam saatlerinde Beyaz Saray'da bir resepsiyon verecek ve ardından resmi akşam yemeği düzenleyecek. Yemeğe Suudi heyeti, ABD'li ve Suudi iş insanları ile önde gelen CEO'lar katılacak.

TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ

Öte yandan Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.