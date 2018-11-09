Bayan Tesla

Elon Musk elektrikli otomobil şirketi Tesla'daki görevinden ayrıldı. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu ile sözleşmesi gereği istifa etmek zorunda kalan Musk'ın yerine gelen kişi şirketten yapılan resmi açıklama ile belli oldu. Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Musk'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm geldi. Denholm "Bu şirkete ve misyonuma inanıyorum. Elon ve Tesla ekibinin sürdürülebilir kârlılık elde etmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
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