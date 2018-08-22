First ley'dil'

ABD Başkanı Donald Trump, dünya gündemini Twitter üzerinden yönetmeye çalışırken sarf ettiği her kelime dünyayı daha kötü bir yer haline getirdi. Geçmişte İngiltere, Kanada, İran, Fransa ve Almanya gibi ülkeleri aşağılayarak hedef alan Trump bir süredir ise Türkiye'yi hedef seçti.
DAKİKASINDA CEVAP GELDİ
Bunun dışında eski danışmanları ve devlet görevlilerine "Köpek, geri zekâlı, aptal, zavallı" gibi ifadeler kullanan başkana en büyük tepki ise en yakınındakilerden geldi. "Be Best" isimli vakfın davetlisi olarak "sanal zorbalık" konulu bir konferansa katılan Melania Trump, kocasının yine Twitter'da hakaretler yağdırdığı dakikalarda "Sanal zorbalık çok tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. İnsanlar sosyal medyayı çok yanlış kullanıyor. Sosyal medya kullananların dillerini tutması gerekiyor" diye konuştu.
AFRİKA RESTİ
Melania'nın, eşi Trump'ın 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planladığı ortaya çıktı. First Leydi'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği bildirildi.
Melania Trump bir süre önce Twitter'da LeBron James'i aşağılayan Donald Trump'a karşılık yıldız basketbolcunun çok örnek bir kişilik olduğunu belirtmişti.
Ivanka Trump, babasının "Medya düşmandır" sözlerine şiddetle karşı çıkmıştı.
DAKİKASINDA CEVAP GELDİ
Bunun dışında eski danışmanları ve devlet görevlilerine "Köpek, geri zekâlı, aptal, zavallı" gibi ifadeler kullanan başkana en büyük tepki ise en yakınındakilerden geldi. "Be Best" isimli vakfın davetlisi olarak "sanal zorbalık" konulu bir konferansa katılan Melania Trump, kocasının yine Twitter'da hakaretler yağdırdığı dakikalarda "Sanal zorbalık çok tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. İnsanlar sosyal medyayı çok yanlış kullanıyor. Sosyal medya kullananların dillerini tutması gerekiyor" diye konuştu.
AFRİKA RESTİ
Melania'nın, eşi Trump'ın 'b.. çukuru ülkeler' olarak tabir ettiği Afrika ülkelerini ziyaret etmeyi planladığı ortaya çıktı. First Leydi'nin, Ekim ayında gerçekleştirmesi planlanan geziye yalnız gideceği bildirildi.
Melania Trump bir süre önce Twitter'da LeBron James'i aşağılayan Donald Trump'a karşılık yıldız basketbolcunun çok örnek bir kişilik olduğunu belirtmişti.
Ivanka Trump, babasının "Medya düşmandır" sözlerine şiddetle karşı çıkmıştı.
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