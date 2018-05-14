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Erdoğan'ın futbolcularla buluşmasına Almanya'dan skandal tepki

u Başkanı Grindel, yakışıksız bir dille Alman futbolcular ve 'ın, Erdoğan'ın kampanyası için istismar edildiklerini söyledi.

Almanyadan skandal Erdoğan açıklaması

u () Başkanı Reinhard Grindel, Alman milli futbolcular ve 'ın, ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu.

Grindel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde 'de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve 'u kabul etmesine ilişkin yakışıksız açıklamalarda bulundu.

ÇİRKİN İFADELER
Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB'nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB'nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."



Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay'ın Erdoğan'a takdim ettiği formasına "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkati çekti.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 20:23
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