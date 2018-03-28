Dijital güvenlik şirketi UpGuard, Facebook - Cambridge Analytica skandalında bahsi geçen 50 milyon kullanıcıya ait verilerin 2016 ABD Seçimleri'ni manipüle etmek için nasıl kullanıldığını açıkladı.

Güvenlik araştırmacılarına göre, Kanadalı AggregateIQ (AIQ) şirketinin indirilmeye sunduğu politik veri ve mikro hedefleme araçlarını içeren zengin bir kod kaynağı, 2016 seçimlerinde ABD'deki seçmenlerin kararını etkilemek için kullanıldı.