;
Yol Durumu
  1. Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı!

Facebook ile leri nasıl manipüle ettiler?

’nın 50 milyon kullanıcıya ait verilerle lerini manipüle etmek için Kanadalı AggregateIQ şirketine ait bir yazılım kullandığı ortaya çıktı

Dijital güvenlik şirketi , Facebook - skandalında bahsi geçen 50 milyon kullanıcıya ait verilerin 2016 leri'ni manipüle etmek için nasıl kullanıldığını açıkladı.

Güvenlik araştırmacılarına göre, Kanadalı AggregateIQ () şirketinin indirilmeye sunduğu politik veri ve mikro hedefleme araçlarını içeren zengin bir kod kaynağı, 2016 seçimlerinde ABD'deki seçmenlerin kararını etkilemek için kullanıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba 16:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar