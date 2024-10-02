Güneş tutulmasının burçlara etkisi neler olacak? Güneş tutulmasından hangi burç nasıl etkilenecek?

2024 yılının ikinci Güneş tutulması 14 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Terazi burcunda meydana gelecek bu tutulma, yılın son büyük gök olaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Güneş ve Ay'ın hizalanmasıyla Dünya'nın belirli bölgelerinde gözlemlenebilecek bu olay, kısmi Güneş tutulması olarak adlandırılıyor.
GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NELER OLACAK?
Astrologlar, Ekim ayındaki Güneş tutulmasının her burç üzerinde farklı etkiler yaratacağını vurguluyor. İşte bazı burçlara olası yansımalar:
Terazi Burcu
Bu Güneş tutulması, Terazi burcu için büyük bir dönüşüm dönemi olabilir. Kişisel ilişkilerde dengenin yeniden kurulması, eski sorunların çözülmesi ve yeni başlangıçlar yapılması olası. Teraziler, bu dönemde kendi içsel huzurlarını bulma arayışında olacaklar.
Koç Burcu
Koçlar için bu dönem, zorlu ilişkisel süreçlerin gündeme geleceği bir zaman olabilir. Karşıt burç Terazi'de gerçekleşen tutulma, Koçlar üzerinde denge arayışını tetikleyebilir. Gerginlikler artabilir, ancak bu dönemde inisiyatif alarak sorunları çözme potansiyeli de yüksek.