PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal ikinci yarının ilk maçını kazanarak bitirdi

Dolmabahçe’deki maç nefesleri kesti. Her iki takım da 90 dakika boyunca inanılmaz pozisyonlara girdi ama gol bir türlü gelmediUmutların kesildiği anda sahne alan El Bilal Toure süper bir kafa ile 3 puanı getirdi. Kartal lider Galatasaray ile farkı 11 puana indirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2026
Kartal ikinci yarının ilk maçını kazanarak bitirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kartal ligin 2.yarısına galibiyetle başladı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Kayserispor'u 90+5'te bulduğu golle 1-0 yendi. 17'de Cardoso vuruş hazırlığı yaparken araya giren Uduokhai topu kornere göndermeyi başardı. 21'de Orkun'un pasıyla topla buluşan Abraham'ın sert vuruşunda kaleci Bilal topu kornere gönderdi. 45+1'de Abraham'ın indirdiği topa Toure'nin yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

EL BİLAL TOURE SAHNEDE

İkinci yarının 47.dakikasında Mendes'in yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı. 58'de Cardoso'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti. 61'de Gökhan'ın ortasında Rıdvan'ın yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 68'de Rashica'nın vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti. 70'de Orkun sağ ayağının üstüyle vurdu Bennasser topu çizgiden çıkardı. 72'de Kartal'ın vuruşunda top dışarı gitti. 90+5'te El Bilal Toure'nin attığı kafa golüyle Beşiktaş maçtan 1-0 galip ayrıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’nin hezeyana dönüşen Suriye politikası! PYD’ye terör örgütü diyemediler
Çalışana yeni maaş yüksek tazminat! Tabloya bak ödemeni gör
A.B.İ.
Başkan Erdoğan YPG’ye ve İsrail’e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... Terörün devri kapandı | Atlas Çağlayan’ın hesabı sorulacak
Kar yerini yağmura bırakacak: İstanbul için buzlanma ve don uyarısı! Perşembe yeni sistem kapıda
Ahmed Şara–Mazlum Abdi görüşmesi sonuçsuz kaldı iddiası
Türk Telekom
Suriye’de tokat yiyen ’CIA’sal şeytanlar devrede! Rubin’den hem Türkçe hem Kürtçe iç savaş tehdidi: PKK’ya silaha sarılın mesajı
Washington–Şam hattında kritik temas: Trump’tan terörle mücadeleye açık destek
YPG/SDG’den kaos planı: DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktı
90+5’te El Bilal Toure! Beşiktaş - Kayserispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
D&R
Suriye’de özerklik rüyası bitti: Örgüt köşeye sıkışınca PJAK sahneye çıktı
Taslak raporda uzlaşı! MHP’den Suriye vurgulu mesaj |Umut hakkı çıkışı: Süreç yasası var
Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı! Hem kanda hem idrarda kokain
Rabia Karaca’dan Sarı Oda’da kumar itirafı! Kıbrıs faturasını ihaleci şirketin ödediği ortaya çıktı
Suriye’de harita değiştiren harekatın perde arkası! Süreç Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yürüdü: SDG’nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı
Fenerbahçe’de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
SSK ve Bağ-Kur emeklisine 3.119 TL zam farkı: En düşük maaş için gözler Genel Kurul oylamasında
Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları belli oluyor: 13.790 konut için asil-yedek hak sahipleri listesi