Kartal ikinci yarının ilk maçını kazanarak bitirdi

Kartal ligin 2.yarısına galibiyetle başladı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Kayserispor'u 90+5'te bulduğu golle 1-0 yendi. 17'de Cardoso vuruş hazırlığı yaparken araya giren Uduokhai topu kornere göndermeyi başardı. 21'de Orkun'un pasıyla topla buluşan Abraham'ın sert vuruşunda kaleci Bilal topu kornere gönderdi. 45+1'de Abraham'ın indirdiği topa Toure'nin yaptığı vuruşta top dışarı gitti.
EL BİLAL TOURE SAHNEDE
İkinci yarının 47.dakikasında Mendes'in yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı. 58'de Cardoso'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti. 61'de Gökhan'ın ortasında Rıdvan'ın yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 68'de Rashica'nın vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti. 70'de Orkun sağ ayağının üstüyle vurdu Bennasser topu çizgiden çıkardı. 72'de Kartal'ın vuruşunda top dışarı gitti. 90+5'te El Bilal Toure'nin attığı kafa golüyle Beşiktaş maçtan 1-0 galip ayrıldı.