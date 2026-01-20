Çalışana yeni maaş yüksek tazminat! Tabloya bak ödemeni gör

Maaşa göre kıdem tazminatı (takvim.com.tr) ASGARİ ÜCRETLİLERİN TAZMİNATI NASIL DEĞİŞTİ? 2025'te işten ayrılanlara iş yerindeki her yılı için en az 26 bin 5 lira 50 kuruş (damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira) üzerinden tazminat ödenirken, asgari ücretteki yüzde 27 artış bu tutara yansıdı. En düşük tazminat 33 bin 30 liraya çıktı. Damga vergisi kesilmiş net tutar da 32 bin 779 lira oldu. Yani 1 yıllık en düşük tazminatta 6 bin 971 lira artış yaşandı. 10 yıl çalışması olan 2025'te ayrılsa 258 bin 81 lira tazminat alabiliyorken, bu yıl işten çıkması halinde 69 bin 711 liralık avantajı olacak. Eline net 327 bin 793 lira geçecek. Ancak asgari ücretlilerin tazminatı son aldıkları ücrete göre belirleniyor. Ücretleri çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için, 1 Ocak 2026'da işten ayrılmış olsalar bile kıdem tazminatları 2025'te uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Buna dikkat etmek, imkan varsa ay sonunu beklemek gerekiyor.

Maaşa göre kıdem tazminatı (takvim.com.tr) EN YÜKSEK TAZMİNAT NE OLDU? İşçilerin alabilecekleri kıdem tazminatında bir tavan bulunuyor. Tazminat tavanı 53 bin 919 liraydı. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi düşülerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyordu. Memur maaş katsayısındaki artışla tazminat tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruş oldu. Bu tutar özel sektör işçilerinde 1 Ocak, kamu işçilerinde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanıyor. Yani özel sektörde 1 Ocak'tan, kamuda 15 Ocak'tan itibaren işten ayrılan çalışanlara iş yerindeki her yılı için en çok 64 bin 948 lira 77 kuruş ödenecek. Damga vergisi kesilmiş olarak verilecek en yüksek net tutar da 64 bin 455 lira 81 kuruş olacak.

Maaşa göre kıdem tazminatı (takvim.com.tr) TAVANDAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR? Çalışanların her yıl için alacağı en yüksek kıdem tazminatı tutarı yaklaşık 54 bin liradan 65 bin lira seviyesine yükselmiş oldu. Bu artış, brüt ücreti 54 bin liranın üzerinde olup işten ayrılan işçilerin daha fazla kıdem tazminatı almasını sağlayacak. Örneğin, brüt ücreti 65 bin lira olan ve 10 yıllık çalışması bulunan bir işçinin net tazminatı, işten geçen ay ayrılsa net 535 bin 104 lirayken, bu yılın ilk yarısında ayrılsa 644 bin 558 lira olacak. Yani 109 bin 454 liralık bir fark ortaya çıktı.