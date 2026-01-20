CHP'nin hezeyana dönüşen Suriye politikası! PYD'ye terör örgütü diyemediler

Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle tarihi bir sürece giren Suriye, son olarak terör örgütü PKK/YPG'yi de bozguna uğratarak köşeye sıkıştırdı. Suriye ordusunun hem sahada hem masada elde ettiği büyük kazanımlar, Türkiye'nin sınır hattındaki güvenliğini de perçinledi. Suriye iç savaşının başından bu yana Suriye toplumunun yanında olan ve en zor günlerde bile mazlum halkı yalnız bırakmayan Türkiye, bir kez daha tarihin doğru tarafında yer aldı. Devletin net ve kararlı Suriye politikalarının aksine, CHP'nin bu süreçte dile getirdiği gerçeklikten kopuk söylemler, son gelişmelerin ardından bir kez daha gündem oldu.