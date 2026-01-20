EYT'den sonra yıpranma payı fırsatı: SGK meslekleri güncelledi! Emeklilik yaşı 5 yıl düşüyor

YIPRANMA PAYI NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı; ağır, yıpratıcı ve riskli işlerde çalışanların, yaptıkları işin niteliğine göre ilave prim günü kazanmasını ifade ediyor. Ofis çalışanları yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan mesleklerde bu süre 420, 450 ya da 540 güne kadar çıkabiliyor.