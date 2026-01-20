PODCAST CANLI YAYIN

EYT'den sonra yıpranma payı fırsatı: SGK meslekleri güncelledi! Emeklilik yaşı 5 yıl düşüyor

EYT düzenlemesinin ardından erken emeklilik imkanı arayan çalışanlar için SGK'dan önemli bir adım geldi. Yıpranma kapsamı genişletilirken çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da listeye eklendi. Bu mesleklerde fiilen çalışanlar, prim günlerine ek süre kazanarak emeklilik yaşını 5 yıla kadar öne çekebilecek. Ancak haktan yararlanabilmek için doğru meslek kodu bildirimi, fiili çalışma şartı ve asgari süre kriterlerinin sağlanması gerekiyor.

Giriş Tarihi:
EYT düzenlemesinin ardından erken emeklilik hayalini canlı tutan milyonlarca çalışan için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağır ve riskli işlerde çalışanlara erken emeklilik imkanı tanıyan Fiili Hizmet Süresi Zammı'nı (FHSZ) kamuoyunda bilinen adıyla yıpranma payını 2026 itibarıyla genişletti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapılan düzenlemeyle bazı sektörlerde çalışanlar için emeklilik yolu daha da kısaldı.

YENİ MESLEK GRUPLARI YIPRANMA PAYINA DAHİL EDİLDİ

SGK'nın attığı adımla birlikte mevcut yıpranma payı listesine yeni meslek grupları eklendi.

Buna göre;

🔴Çimento fabrikası çalışanları

🔴Alüminyum sanayi işçileri

🔴Dökümhane çalışanları

Cam sanayi emekçileri artık fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Böylece ağır sanayi alanında çalışan binlerce kişi için erken emeklilik imkanı doğmuş oldu.

PRİM GÜNLERİ ARTIYOR EMEKLİLİK YAŞI GERİ ÇEKİLİYOR

Yıpranma payı uygulaması, çalışanların prim gün sayısına ilave süre eklenmesini sağlıyor. Normal şartlarda yılda 360 gün prim yatırılan bir işte, risk düzeyine göre bu süre yılda 60, 90 ya da 180 gün artırılıyor.

Örneğin; yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte çalışan bir kişi, 12 aylık çalışmanın karşılığında SGK kayıtlarında 450 gün prim kazanmış sayılıyor. Bu ekstra günler sadece prim sayısını yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda emeklilik yaş haddinden de düşülüyor.

Biriken sürelerle emeklilik yaşı 5 yıla kadar, bazı çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekilebiliyor.

12 AY ÇALIŞANA 15 AY HESABI

Yeni düzenlemelerle birlikte, yıpranma payı kapsamındaki bir meslekte çalışanlar için önemli bir avantaj daha ortaya çıktı. Bu mesleklerde görev yapanlar, 12 ay fiilen çalıştıklarında SGK tarafından 15 ay çalışmış kabul ediliyor.

Uzun vadede bu fark çalışma hayatının sonunda yıllar kazandırıyor.

YIPRANMA PAYI NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

Fiili Hizmet Süresi Zammı; ağır, yıpratıcı ve riskli işlerde çalışanların, yaptıkları işin niteliğine göre ilave prim günü kazanmasını ifade ediyor. Ofis çalışanları yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan mesleklerde bu süre 420, 450 ya da 540 güne kadar çıkabiliyor.

Bu sistem sayesinde emeklilik yaşı, biriken süreler oranında aşağı çekiliyor. Kanun, bu indirimi genel olarak en fazla 5 yıl ile sınırlandırırken, bazı çok ağır iş kollarında 8 yıla kadar erken emekliliğe izin veriyor.

E-Devlet Üzerinden Mutlaka Kontrol Edilmeli

Yıpranma payı hakkının sisteme işlenip işlenmediği, e-Devlet'te yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranından kontrol edilebiliyor. Hizmet dökümünde prim günlerinin yanında "FHSZ"ibaresi ya da 2A, 3A gibi kodlar yer alıyorsa, bu hak tanımlanmış demektir.

Ancak yıpranma payı kapsamında bir işte çalışılmasına rağmen primlerin normal yatırıldığı görülüyorsa, geriye dönük düzeltme mümkün olmuyor. Bu durumda tek yol, Hizmet Tespit Davası açmak.

Yıpranma Payı Olan Meslekler

🔴Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni, ambulans şoförü (Yılda 60 gün)

🔴Gazeteciler: Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları

🔴Maden ve Yer Altı İşçileri: En yüksek paya sahip grup (Yılda 180 gün)

🔴Güvenlik Güçleri: Asker, polis, MİT mensupları, cezaevi infaz koruma memurları

🔴Ağır Sanayi: Demir-çelik, asit ve zehirli madde üretiminde çalışanlar

🔴İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri

🔴Yeni Eklenenler: Çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları

SGK'nın Aradığı Kritik Şartlar

Fiili Çalışma Şartı:
Yıpranma payından yararlanabilmek için riskli işin bizzat yapılması gerekiyor. Örneğin sağlık sektöründe idari görevde bulunanlar bu haktan faydalanamıyor.

Asgari Süre Şartı:
Emeklilik yaşından indirim yapılabilmesi için riskli işlerde en az 3.600 gün (10 yıl) çalışma şartı aranıyor. Yer altı madencilerinde bu süre 1.800 gün olarak uygulanıyor.

Doğru Meslek Kodu Bildirimi:
İşverenin, çalışanı SGK'ya doğru meslek koduyla bildirmesi büyük önem taşıyor. Yanlış kodla yapılan bildirimler, yıpranma payı hakkının kaybedilmesine yol açabiliyor. Bu nedenle çalışanların hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.