EYT'den sonra yıpranma payı fırsatı: SGK meslekleri güncelledi! Emeklilik yaşı 5 yıl düşüyor
EYT düzenlemesinin ardından erken emeklilik imkanı arayan çalışanlar için SGK'dan önemli bir adım geldi. Yıpranma kapsamı genişletilirken çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da listeye eklendi. Bu mesleklerde fiilen çalışanlar, prim günlerine ek süre kazanarak emeklilik yaşını 5 yıla kadar öne çekebilecek. Ancak haktan yararlanabilmek için doğru meslek kodu bildirimi, fiili çalışma şartı ve asgari süre kriterlerinin sağlanması gerekiyor.
