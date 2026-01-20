Türk baron Çetin Gören'in FETÖ'ye 500 bin euro himmet verdiği aktardığı ortaya çıktı
Atlantik’te ele geçirilen Avrupa rekoru 10 ton kokainin arkasından Türk baron Çetin Gören çıktı. Üç ayrı kartelin uyuşturucusunu numaralı paketlerle Avrupa’ya dağıttığı belirlenen Gören’in, Interpol kaydının silinmesi ve işlerinin kolaylaştırılması için FETÖ'nün "Hollanda abisi"ne elden 150 bin euro verdiğine, toplamda ise örgüte 500 bin euro "himmet" aktardığına yönelik ifadeler yer aldı.
İspanya Ulusal Polisi'nin geçen hafta Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S"isimli ticari gemide ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokaine ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu baronu Çetin Gören'le birlikte 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Biri Sırp kökenli üç farklı uyuşturucu karteline ait olduğu tespit edilen yaklaşık 10 ton kokainin, numaralandırılmış paketler halinde Avrupa ülkelerine dağıtılmasının Türk baron Çetin Gören tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
GÖREN'İN SAHNEYE ÇIKIŞI
Hollanda Schiedam'da yaşayan Gören'in uyuşturucu dünyasındaki ilk izine 8 Ekim 2012'de rastlandı. Antwerp Gümrüğü'nde, Ekvador'dan gelen muz yüklü bir konteynerde ele geçirilen 8 tondan fazla kokain, o dönem Avrupa için bir rekordu. Soruşturmacılar, yolsuzluk yapan gümrük memuru Tim Deelen (32) üzerinden bu devasa sevkiyatı deşifre etti. Deelen, uyuşturucu mafyasından aldığı cömert ödemeler karşılığında sevkiyatlara izin verdiğini itiraf ederken, dosyada Çetin Gören'in ismi ilk kez geçti. 3 Temmuz 2014'te uluslararası bir suç örgütünün lideri olarak tutuklanan Gören, 2016 yılında Hollanda'ya 8 bin kilo eroin kaçırmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 8 ton kokainin o dönem ki piyasa değerinin 500 milyon dolar olması nedeniyle Gören, yeraltı dünyasında "500 Milyon Dolarlık Adam"unvanıyla anılmaya başlandı. 2017'de 1.8 milyon euro tazminat ödemek kaydıyla ev hapsine çarptırılan Gören, bu parayı ödemediği gibi 26 Nisan 2017 gecesi elektronik kelepçesini kırarak sırra kadem bastı. Gören'in ismi Türkiye'de ise 2020'de meşhur "Bataklık" operasyonuyla gündeme geldi. SABAH'tan Ümit Erkan Demircan ve Emir Somer'in haberine göre, Nejat Daş ile Gören, lüks bir sitede yakalandı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu trafiğinde kullanılan gemi acentelerine ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Gören 2 yıl 2 ay 4 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu ve beraat etti.
FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI
İddianamedeki detaylarda Gören'in, Interpol kaydının silinmesi ve işlerinin kolaylaştırılması için FETÖ'nün"Hollanda abisi"ne elden 150 bin euro verdiğine, toplamda ise örgüte 500 bin euro "himmet" aktardığına yönelik ifadeler yer aldı.