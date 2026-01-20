Türk baron Çetin Gören'in FETÖ'ye 500 bin euro himmet verdiği aktardığı ortaya çıktı

Fotoğraf (takvim.com.tr)GÖREN'İN SAHNEYE ÇIKIŞI

Hollanda Schiedam'da yaşayan Gören'in uyuşturucu dünyasındaki ilk izine 8 Ekim 2012'de rastlandı. Antwerp Gümrüğü'nde, Ekvador'dan gelen muz yüklü bir konteynerde ele geçirilen 8 tondan fazla kokain, o dönem Avrupa için bir rekordu. Soruşturmacılar, yolsuzluk yapan gümrük memuru Tim Deelen (32) üzerinden bu devasa sevkiyatı deşifre etti. Deelen, uyuşturucu mafyasından aldığı cömert ödemeler karşılığında sevkiyatlara izin verdiğini itiraf ederken, dosyada Çetin Gören'in ismi ilk kez geçti. 3 Temmuz 2014'te uluslararası bir suç örgütünün lideri olarak tutuklanan Gören, 2016 yılında Hollanda'ya 8 bin kilo eroin kaçırmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 8 ton kokainin o dönem ki piyasa değerinin 500 milyon dolar olması nedeniyle Gören, yeraltı dünyasında "500 Milyon Dolarlık Adam"unvanıyla anılmaya başlandı. 2017'de 1.8 milyon euro tazminat ödemek kaydıyla ev hapsine çarptırılan Gören, bu parayı ödemediği gibi 26 Nisan 2017 gecesi elektronik kelepçesini kırarak sırra kadem bastı. Gören'in ismi Türkiye'de ise 2020'de meşhur "Bataklık" operasyonuyla gündeme geldi. SABAH'tan Ümit Erkan Demircan ve Emir Somer'in haberine göre, Nejat Daş ile Gören, lüks bir sitede yakalandı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu trafiğinde kullanılan gemi acentelerine ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Gören 2 yıl 2 ay 4 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu ve beraat etti.