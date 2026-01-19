Rabia Karaca'dan Sarı Oda'da kumar itirafı! Kıbrıs faturasını ihaleci şirketin ödediği ortaya çıktı
CHP'li İBB’de iş insanlarından haraç alındığı iddialarının merkezindeki isimler Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu’nun, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı özel jet ile Beykoz’daki lüks villada uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren yeni ifadede, bu organizasyonlara katıldığı öne sürülen fenomen Rabia Karaca’nın, Gülibrahimoğlu ile ilişkisi dönemine dair verdiği ek beyanlar dikkat çekti. Gülibrahimoğlu'nun kumar oynamak için hazırlanmış Sarı Oda'da 300 bin dolar kaybettiğini belirten Karaca'nın sözünü ettiği Kıbrıs tatilinin faturasını ihale alan şirketin ödediği belirlendi.
Rabia Karaca'nın 19 Ocak'ta savcılığa verdiği ek ifade kamuoyuna yansıdı. Karaca, ifadesinde firari hafriyat vurguncusu Murat Gülibrahimoğlu ile yaklaşık 1,5 yıl süren bir ilişki yaşadığını, bu süre zarfında Almanya'nın Münih kentinden Kıbrıs'a, Bodrum'dan Kapadokya'ya uzanan çok sayıda lüks seyahat gerçekleştirdiklerini anlattı. Karaca, söz konusu gezilerde iş insanlarıyla kurulan ilişkiler, tüm masrafların Gülibrahimoğlu tarafından karşılanması, özel jet yolculukları ve Kıbrıs'ta yalnızca davetlilere açık "sarı oda"da oynanan yüz binlerce dolarlık kumar masalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.Rabia Karaca'dan "SARI ODA" itirafı
KIZLARI MURAT AYARLAYIP EŞLEŞTİRİRDİ
Almanya'nın Münih kentinde yapılan tatilde CHP'li İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ve kız arkadaşının da bulunduğunu belirten Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte İmamoğlu'nun kasası olarak anılan iş insanı Hüseyin Köksal'ın kız arkadaşının da grupta yer aldığını söyledi. Karaca, kızların Murat Gülibrahimoğlu tarafından ayarlanarak arkadaşlarıyla eşleştirildiğini de ifadesine ekledi.
"HEDİYELERİM VALİZE SIĞMADI"
Karaca, ek ifadesinde Münih tatiline ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ben ise sadece Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteydim. Murat, bu tatilimizde beni, eşine yakalanmamak için Atina aktarmalı uçurdu. Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı.
Diğer iş adamları da yanındaki sevgililerine hediyeler aldı. Dönerken bu seyahatimizde uçakta Murat, dikkat çekmememiz için bizleri ekonomi tarafında oturttu. Kendisi ve arkadaşları Business Class'ta oturdu. Bu tatil dönüşü kadınlara parayı Murat Gülibrahimoğlu verdi. Ben kız arkadaşı olduğum için ödeme almadım. Telefonumdan çıkan Almanya-Münih fotoğrafları bunun ispatıdır."
"SPONSOR MURAT'TI"
Karaca, yurt dışı seyahatlerinde alışveriş için kendisine yüksek miktarda döviz verildiğini de belirterek,"Yurt dışı tatillerimizde alışverişlerimizde tüm sponsor Murat Gülibrahimoğlu'ydu. Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal para harcamazdı"dedi.
SARI ODADA KUMAR PARTİSİ
Kıbrıs tatiline de değinen Karaca, otele gittiklerinde Emel Müftüoğlu, Fatih Keleş, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı iş insanı Hakan Karanis, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü ve Hüseyin Köksal'ı orada gördüğünü ifade etti. Karaca, bu tatilde kendilerine özel olarak kumar oynamak için hazırlanmış"sarı oda"adlı bir alanın bulunduğunu söyledi.
"SARI ODADA 300 BİN DOLAR KAYBETTİ"
Karaca, kumar oynanan odaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı."
ÖZEL ODALI JETTE KİMLER VARDI
Kıbrıs dönüşünde daha önce de bahsettiği arka odası bulunan özel jetle seyahat ettiklerini anlatan Karaca, uçakta Hüseyin Köksal, Murat Gülibrahimoğlu, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü ve Fatih Keleş'in yanı sıra geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp serbest bırakılan Nilüfer Batur, Keleş'in sevgilisi tutuklu Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit ve şarkıcı Selen Görgüzel'in bulunduğunu söyledi. Karaca, telefonundan çıkan fotoğrafların da bu yolculuğun kanıtı olduğunu belirtti.
"EŞİNDEN KORKUYORDU"
27 Kasım 2022'deki Kapadokya tatiline ilişkin de bilgi veren Karaca, Ankara üzerinden bölgeye gittiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Murat'ın özel işi nedeniyle kendisi beni korumasına emanet edip ayrıldı. Gece tekrardan yanıma döndü. Telefonda çıkan otel ve yemek fotoğrafları buna aittir. Murat, eşinden korktuğu için yanımda telefon ile iletişime geçmezdi. Bu tatil dönüşümüzde Murat ile iki gün Beykoz'daki Günyüzü Konakları'nda kaldım."
FATURAYI İHALE ŞİRKET ÖDEDİ
Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jet kiralayarak yaptığı KKTC seferinin faturası ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jetle ilgili kiralanma süreci ve ödemeyi yapan firmaya ilişkin bir inceleme yaptı. Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, 28-30 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan İstanbul-Kıbrıs seferinin detayları ortaya çıktı.
Jetin, Veysel Demirci'nin sahibi olduğu Güven Air'den kiralandığı öğrenildi. 22 bin euro bedelli sefer, WW Havacılık üzerinden rezerve edildi. Faturanın izini süren soruşturma birimleri, ödemeyi yapan şirket üzerinden İBB operasyonunun kilit ismine ulaştı. Faturayı ödeyenin şirketin, Kuzey İstanbul Modern A.Ş. olduğu ortaya çıktı. Şirketin İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde milyonlarca liralık ihale aldığı kaydedildi. Şirkete bağlı Kuzey İstanbul Gayrimenkul'ün yönetiminde Fatih Keleş'in de olduğu deşifre edildi.
KELEŞ'İN SEVGİLİSİ DE İTİRAF ETTİ
Öte yandan Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen 'Ayşe Bade' ismini kullanan Ayşe Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Jet partilerine katıldığını doğrulayan Sağlam, uçağa binmesi için Rabia Karaca'nın aracı olduğunu öne sürdü. Uçağı Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı özel jet olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Sağlam, Kıbrıs seyahati sırasında Rabia Karaca ve Murat Gülibrahimoğlu'nun da jette bulunan arka odaya gidip geldiğini anlattı.