Rabia Karaca'dan Sarı Oda'da kumar itirafı! Kıbrıs faturasını ihaleci şirketin ödediği ortaya çıktı

Almanya'nın Münih kentinde yapılan tatilde CHP'li İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş 'in ve kız arkadaşının da bulunduğunu belirten Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte İmamoğlu'nun kasası olarak anılan iş insanı Hüseyin Köksal'ın kız arkadaşının da grupta yer aldığını söyledi. Karaca, kızların Murat Gülibrahimoğlu tarafından ayarlanarak arkadaşlarıyla eşleştirildiğini de ifadesine ekledi.

Rabia Karaca 'nın 19 Ocak'ta savcılığa verdiği ek ifade kamuoyuna yansıdı. Karaca, ifadesinde firari hafriyat vurguncusu Murat Gülibrahimoğlu ile yaklaşık 1,5 yıl süren bir ilişki yaşadığını, bu süre zarfında Almanya'nın Münih kentinden Kıbrıs'a, Bodrum'dan Kapadokya'ya uzanan çok sayıda lüks seyahat gerçekleştirdiklerini anlattı. Karaca, söz konusu gezilerde iş insanlarıyla kurulan ilişkiler, tüm masrafların Gülibrahimoğlu tarafından karşılanması, özel jet yolculukları ve Kıbrıs'ta yalnızca davetlilere açık "sarı oda" da oynanan yüz binlerce dolarlık kumar masalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

"HEDİYELERİM VALİZE SIĞMADI"

Karaca, ek ifadesinde Münih tatiline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben ise sadece Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteydim. Murat, bu tatilimizde beni, eşine yakalanmamak için Atina aktarmalı uçurdu. Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı.

Diğer iş adamları da yanındaki sevgililerine hediyeler aldı. Dönerken bu seyahatimizde uçakta Murat, dikkat çekmememiz için bizleri ekonomi tarafında oturttu. Kendisi ve arkadaşları Business Class'ta oturdu. Bu tatil dönüşü kadınlara parayı Murat Gülibrahimoğlu verdi. Ben kız arkadaşı olduğum için ödeme almadım. Telefonumdan çıkan Almanya-Münih fotoğrafları bunun ispatıdır."