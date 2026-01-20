PODCAST CANLI YAYIN

Kar yerini yağmura bırakacak: İstanbul için buzlanma ve don uyarısı! Perşembe yeni sistem kapıda

Meteoroloji değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Perşembe günü Ege üzerinden yurda giriş yapacak yeni sistemle birlikte Marmara ve İstanbul'da yağmur görülmesi öngörülüyor. Öte yandan İstanbul Valiliği bugün için kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Birçok bölgede yağışlar etkisini gösterirken, bazı kesimlerde kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesi öne çıkıyor.

YAĞIŞLAR BÖLGELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tahminlere göre İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağmur görülecek. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken, Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok iç ve doğu ilinde kar yağışı etkili olacak.

Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ve Muş'un doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. ÖzellikleGiresun'un doğusu, Trabzon çevreleri ile Rize ve Artvin'de yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, bazı bölgelerde ise kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE SİS RİSKİ

Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Bu saatlerde pus ve yer yer sisin de etkili olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olmasını istiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların ve dağlık alanlara çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı.Yapılan değerlendirmelere göre bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN HAVA DURUMU UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri doğrultusunda kent genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, özellikle rüzgar, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

SALI GÜNÜ HAVA ÇOK BULUTLU VE YAĞIŞLI

Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da 20 Ocak Salı günü havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde aralıklı yağmur görüleceği, yüksek kesimlerde ise yağışın karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığının 3 derece, en yüksek sıcaklığının ise 7 derece olacağı bildirildi.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA ARTACAK

Açıklamada, halen mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren yükselişe geçmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE BUZLANMA UYARISI

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin beklendiği aktarıldı. Bu nedenle ulaşımda ve açık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

DON RİSKİNE KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

Valilik açıklamasında, il genelinde buzlanma ve don olayının beklendiği belirtilerek sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

ADİL TEK'TEN İSTANBUL İÇİN HAVA VE BARAJ UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, önümüzdeki günlerde etkili olacak sistemlere ve baraj doluluk oranlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

YAĞIŞ DOĞU'DA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL ISINIYOR

Adil Tek, mevcut yağışlı sistemin özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti. İstanbul'da ise sıcaklıklarda artış beklendiğini ifade eden Tek, hava koşullarının kısa vadede daha ılıman bir seyir izleyeceğini söyledi.

YENİ SİSTEM PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR

Perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir hava sisteminin yurda giriş yapacağını aktaran Tek, sistemin önce Ege Bölgesi'ni, ardından İstanbul ve Marmara'yı etkileyeceğini belirtti. Tek, bu sistemle birlikte beklenen yağış türüne ilişkin,
"Bu sistem önce Ege'yi, ardından İstanbul ve Marmara'yı etkileyecek. Ancak şu anki verilere göre bu yağışlar yağmur şeklinde olacak."ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN KAR BEKLENTİSİ ZAYIF

Uzun vadeli tahminlere de değinen Adil Tek, İstanbul için kar ihtimalinin giderek azaldığını söyledi. Tek, "Bu kar yağışının ardından İstanbul için ay sonuna kadar kar görünmüyor. Hatta uzun vadeli mevsimsel tahminlere göre şubat ayında bile kar olasılığı oldukça düşük. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor." diyerek dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Açıklamasının devamında ise,"Havada kar görülebilir ama zeminde tutma ihtimali şu an için zayıf."sözleriyle beklentileri netleştirdi.

BARAJ DOLULUKLARINDA KRİTİK SEVİYE

Yağışların barajlara etkisini de değerlendiren Tek, yalnızca yağışa güvenmenin doğru olmadığını vurguladı. Baraj doluluk oranlarının İstanbul genelinde yüzde 23-24 seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Tek, "Elbette bu yağışlar baraj doluluklarını artıracaktır. Ancak suyu sadece yağışlara bırakmak doğru bir yaklaşım değil. Suyun çok iyi yönetilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL YAZ AYLARINA SIKINTILI GİREBİLİR"

Yağışlara rağmen doluluk oranlarında hızlı bir yükseliş beklemediğini dile getiren Tek, olası risklere karşı uyarıda bulundu. "Bu yağışlar oranları artıracak ama beklendiği kadar hızlı bir artış olmuyor. İstanbul yaz aylarına sıkıntılı girebilir. Şimdiden tasarruf, su yönetimi ve yeni su kaynakları konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor."değerlendirmesinde bulundu.

20 OCAK MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA'DA BULUTLU HAVA VE YAĞIŞ

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinde yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, Bilecik çevrelerinde hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Bölgenin güneybatısında rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bursa: Çok bulutlu, 7°C
Çanakkale: Çok bulutlu, doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, 8°C
İstanbul: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, 6°C
Kırklareli: Çok bulutlu, 3°C

EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR VE DON UYARISI

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, 2°C
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C
Muğla: Parçalı bulutlu, 9°C

AKDENİZ'DE PARÇALI BULUTLU GÖKYÜZÜ

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli rüzgârların kuvvetli esmesi bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde don ve sis riski bulunuyor.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C
Antalya: Parçalı bulutlu, 16°C
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C

İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi çok bulutlu bir gün geçirecek. Sivas ve Kayseri çevrelerinde aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, 3°C
Eskişehir: Çok bulutlu, 2°C
Kayseri: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -3°C
Konya: Çok bulutlu, 2°C

BATI KARADENİZ'DE BULUTLU VE SOĞUK HAVA

Batı Karadeniz'de çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don ve sis görülebilir.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 2°C
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 4°C
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YOĞUN KAR UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz'de çok bulutlu hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: Çok bulutlu, 3°C
Rize: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yüksekleri yoğun kar, 7°C
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 7°C
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğu ve batısı kuvvetli, 7°C

DOĞU ANADOLU'DA KAR VE ÇIĞ RİSKİ

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim. Birçok ilde aralıklı kar yağışı beklenirken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Gece ve sabah saatlerinde don ve sis etkili olabilir.

Erzurum: Çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı, -5°C
Kars: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -5°C
Malatya: Çok bulutlu, 0°C
Van: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, 0°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BULUTLU GÖKYÜZÜ

Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis görülebilir.

Batman: Parçalı ve çok bulutlu, 4°C
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 3°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C
Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, 0°C