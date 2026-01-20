Kar yerini yağmura bırakacak: İstanbul için buzlanma ve don uyarısı! Perşembe yeni sistem kapıda

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA BULUTLU GÖKYÜZÜ

Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis görülebilir.

Batman: Parçalı ve çok bulutlu, 4°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 3°C

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C

Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, 0°C