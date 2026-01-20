Kar yerini yağmura bırakacak: İstanbul için buzlanma ve don uyarısı! Perşembe yeni sistem kapıda
Meteoroloji değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Perşembe günü Ege üzerinden yurda giriş yapacak yeni sistemle birlikte Marmara ve İstanbul'da yağmur görülmesi öngörülüyor. Öte yandan İstanbul Valiliği bugün için kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
