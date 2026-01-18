Galatasaray yedi gün içinde iki büyük kayıp yaşadı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısına puan kaybıyla başladı. Cimbom, evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. 10. dakikada Barış Alper'in pasında Yunus'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. 21'de Barış Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lemina'nın uzak köşeden gelişine vuruşunda top direk dibinden dışarı çıktı. 58'de Abdülkerim ceza sahası içine ortaladı. Icardi'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 71'de Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı kornerde kale önündeki Lemina'nın kafa vuruşunu kaleci Zafer müthiş çıkardı. 73'te Yusuf'un şutu savunmadan döndü. Dönen topu Bayo tamamladı: 0-1. Galatasaray, 84'te Barış Alper ile eşitlik golünü buldu: 1-1. 89'da Mujakic'in kafa vuruşunu Uğurcan köşeden çıkardı. 90+5'te Bayo kaleci Uğurcan ile karşı karşı kaldı. Vuruşu az farkla auta gitti. Sarı- Kırmızılılar, şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.

ICARDİ SIFIR ÇEKTİ

Sakatlıktan sonra bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Icardi, Süper Lig kariyerinde isabet kaydedemeden en fazla şut çektiği maçı oynadı. Tecrübeli golcü, 5 şut çekti. Bunların hiçbiri kaleyi bulmadı.

SANE ÇOK ETKİSİZDİ

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Gaziantep FK maçında kötü bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Gaziantep savunmasını aşmakta zorlandı.

Victor Osimhen'in yokluğunda görev alan Arjantinli golcü Mauro Icardi, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.