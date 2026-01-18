SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Mandela Keita’yı bitirmek için büyük uğraş veriyor!

Galatasaray, Belçikalı ön liberoyu renklerine bağlamak için İtalyan kulübü Parma ile masaya oturdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2026
Galatasaray Mandela Keita’yı bitirmek için büyük uğraş veriyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Serie A ekiplerinden Parma forması giyen Mandela Keita'yı bitirmek için büyük uğraş veriyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan 23 yaşındaki Belçikalı ön liberoya Avrupa'dan önemli kulüplerin de ilgi gösterdiği bilinirken Galatasaray Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlaması bekleniyor. Oynadığı 154 resmi karşılaşmada 1 gol, 8 asistlik bir performans gösteren genç oyuncunun da gelen tekliften haberdar olduğu ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü. Bu transferin bitmesi için girişimlerini hızlandıran yönetim önemli aşama kaydetti.
260 yeni üye için berat töreni yapıldı

260 YENİ ÜYE İÇN BERAT TÖRENİ YAPILDI

G.Saray Kulübü'nün yeni üye berat töreni yapıldı. Törende, kulübe üyeliği onaylanan 260 yeni üye beratlarını aldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi Törene, Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da katıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emeklilik primleri değişti: Kim ne kadar ödeyecek? İhya ve isteğe bağlı tutarlar arttı! Çalışmayanlar ve part-time çalışanlara yeni tarife!
Uyuşturucu ve kumarın yatağı Bebek Otel’de şantaj arşivi! Gizli düzenekli 6 VIP odanın sırrı çözülüyor
Terör örgütü YPG’ye IKBY modeli devrede: Erbil’de kirli masa
Suudi Arabistan merkezli ACWA Power’dan Türkiye’ye 2 milyar dolarlık güneş yatırımı
Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan’ın sevgilisi kendisine uyuşturucu verdiğini iddia etti
Ufuk Özkan için kritik bekleyiş! Ünlü oyuncu Hamdi Alp TAKVİM’e konuştu: Donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak
Suriye ordusu Deyr Hafir’de tam kontrol sağladı Rakka’ya girdi: YPG Fırat’ın doğusuna çekiliyor
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
Talisca mı Asensio mu? Tedesco’nun Alanyaspor maçında kritik tercihi
PKK/YPG’de Suriye paniği: Çözülme sonrası Türkiye’yi suçladılar
Fatih Tekke’den Oulai kararı! Trabzonspor’un Kocaelispor maçı muhtemel 11’i
Hatay’dan Özgür Özel’e tarihi cevap: Bu şehir hırsızı da çalışanı da iyi bilir!
Aslantepe’de kayıp büyük! Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
ABD Başkanı Trump’tan Grönland vergisi! 8 Avrupa ülkesinde geçerli olacak
Gazze için Barış Kurulu: Türkiye masada! Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a özel davet
Yine ademi merkeziyetçilik sakızı mı? PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan muğlak mesaj
Trabzonspor genç yıldızın transferini bitiriyor! 3’lü taarruz başladı
Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan feryat etti: Ciğerimin yarısını aldılar! | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı salladım
The Guardian: ABD’nin İran’a saldırısını Türkiye ve Körfez ülkeleri engelledi
Deyr Hafir’de tekbir sesleri! Suriyelilerden Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a özel teşekkür