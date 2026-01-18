Galatasaray Mandela Keita’yı bitirmek için büyük uğraş veriyor!

Galatasaray, Serie A ekiplerinden Parma forması giyen Mandela Keita'yı bitirmek için büyük uğraş veriyor. Piyasa değeri 12 milyon euro olan 23 yaşındaki Belçikalı ön liberoya Avrupa'dan önemli kulüplerin de ilgi gösterdiği bilinirken Galatasaray Yönetimi'nin 23 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlaması bekleniyor. Oynadığı 154 resmi karşılaşmada 1 gol, 8 asistlik bir performans gösteren genç oyuncunun da gelen tekliften haberdar olduğu ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü. Bu transferin bitmesi için girişimlerini hızlandıran yönetim önemli aşama kaydetti.

260 yeni üye için berat töreni yapıldı

G.Saray Kulübü'nün yeni üye berat töreni yapıldı. Törende, kulübe üyeliği onaylanan 260 yeni üye beratlarını aldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi Törene, Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da katıldı.