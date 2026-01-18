SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fransız yıldız orta saha Al Ittihad’a resti çekti! Kante'nin aklı Fenerbahçe'de

Kante, Sarı-Lacivertliler için serveti elinin tersiyle itti! Al Ittihad’ın 32 milyon euro’luk teklifini ve iki Premier Lig kulübünü reddetti. Fransız yıldız orta sahanın, “F.Bahçe’ye gideyim” diyerek Al Ittihad yönetimine sürekli baskı yaptığı gelen bilgiler arasında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2026
Fransız yıldız orta saha Al Ittihad’a resti çekti! Kante’nin aklı Fenerbahçe’de

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünyaca ünlü orta saha N'Golo Kante ile Fenerbahçe anlaşma sağladı. Transferin önündeki tek engelin, oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmak istemeyen Al Ittihad olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin, 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmak istemediği ifade edilirken, Kante'nin ayrılık konusunda kulübüne ciddi baskı yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Fransız orta sahanın Al Ittihad yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim" sözlerini kullandığı öne sürüldü.

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Al Ittihad'ın Kante'ye 2 yıllık, toplamda yaklaşık 32 milyon euro'yu bulan yeni sözleşme teklifini reddeden Fransız futbolcuya, Fenerbahçe yıllık 8.5 milyon euro'dan 2.5 yıllık, toplam 21.2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Aradaki yaklaşık 10.8 milyon euro'luk farka rağmen, 34 yaşındaki yıldız orta sahanın tercihini Sarı-Lacivertlilerden yana kullandığı ifade edildi. Öte yandan Kante'nin, Fenerbahçe için iki Premier Lig kulübüyle de görüşmeyi kabul etmediği öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR!

Kante'nin takımdan ayrılmakta ısrarcı olması halinde ise Al-Ittihad'ın geri adım atabileceği vurgulandı. 34 yaşındaki yıldız orta sahanın, tercihini Sarı- Lacivertliler'den yana kullandığı ifade edildi. Fransız yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emeklilik primleri değişti: Kim ne kadar ödeyecek? İhya ve isteğe bağlı tutarlar arttı! Çalışmayanlar ve part-time çalışanlara yeni tarife!
Uyuşturucu ve kumarın yatağı Bebek Otel’de şantaj arşivi! Gizli düzenekli 6 VIP odanın sırrı çözülüyor
Terör örgütü YPG’ye IKBY modeli devrede: Erbil’de kirli masa
Suudi Arabistan merkezli ACWA Power’dan Türkiye’ye 2 milyar dolarlık güneş yatırımı
Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan’ın sevgilisi kendisine uyuşturucu verdiğini iddia etti
Ufuk Özkan için kritik bekleyiş! Ünlü oyuncu Hamdi Alp TAKVİM’e konuştu: Donör bulunana kadar hastaneden çıkamayacak
Suriye ordusundan Fırat’ta SDG temizliği! Nehrin batısı temizlendi sıra doğusuna geldi: Hedef Rakka
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
Talisca mı Asensio mu? Tedesco’nun Alanyaspor maçında kritik tercihi
PKK/YPG’de Suriye paniği: Çözülme sonrası Türkiye’yi suçladılar
Fatih Tekke’den Oulai kararı! Trabzonspor’un Kocaelispor maçı muhtemel 11’i
Hatay’dan Özgür Özel’e tarihi cevap: Bu şehir hırsızı da çalışanı da iyi bilir!
Aslantepe’de kayıp büyük! Galatasaray - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
ABD Başkanı Trump’tan Grönland vergisi! 8 Avrupa ülkesinde geçerli olacak
Gazze için Barış Kurulu: Türkiye masada! Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a özel davet
Yine ademi merkeziyetçilik sakızı mı? PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan muğlak mesaj
Trabzonspor genç yıldızın transferini bitiriyor! 3’lü taarruz başladı
Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan feryat etti: Ciğerimin yarısını aldılar! | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı salladım
The Guardian: ABD’nin İran’a saldırısını Türkiye ve Körfez ülkeleri engelledi
Deyr Hafir’de tekbir sesleri! Suriyelilerden Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a özel teşekkür