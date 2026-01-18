Fransız yıldız orta saha Al Ittihad’a resti çekti! Kante’nin aklı Fenerbahçe’de

Dünyaca ünlü orta saha N'Golo Kante ile Fenerbahçe anlaşma sağladı. Transferin önündeki tek engelin, oyuncuyu ara transfer döneminde bırakmak istemeyen Al Ittihad olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan temsilcisinin, 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmak istemediği ifade edilirken, Kante'nin ayrılık konusunda kulübüne ciddi baskı yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Fransız orta sahanın Al Ittihad yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim" sözlerini kullandığı öne sürüldü.

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Al Ittihad'ın Kante'ye 2 yıllık, toplamda yaklaşık 32 milyon euro'yu bulan yeni sözleşme teklifini reddeden Fransız futbolcuya, Fenerbahçe yıllık 8.5 milyon euro'dan 2.5 yıllık, toplam 21.2 milyon euro'luk bir teklif sundu. Aradaki yaklaşık 10.8 milyon euro'luk farka rağmen, 34 yaşındaki yıldız orta sahanın tercihini Sarı-Lacivertlilerden yana kullandığı ifade edildi. Öte yandan Kante'nin, Fenerbahçe için iki Premier Lig kulübüyle de görüşmeyi kabul etmediği öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR!

Kante'nin takımdan ayrılmakta ısrarcı olması halinde ise Al-Ittihad'ın geri adım atabileceği vurgulandı. 34 yaşındaki yıldız orta sahanın, tercihini Sarı- Lacivertliler'den yana kullandığı ifade edildi. Fransız yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.