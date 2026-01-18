SON DAKİKA
Avrupa'nın önemli kulüpleri Faslı forvetin peşine düştü

Everton; Napoli ve Juventus, 28 yaşındaki santrfor için çok ciddi hamle yaptı. Fenerbahçe tarafında problem yok. Transferde son söz En-Nesyri'nin vereceği kararda.

18 Ocak 2026
Avrupa'nın önemli kulüpleri Faslı forvetin peşine düştü

Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri'nin transfer durumu gündemdeki yerini koruyor. Sarı-Lacivertli ekipte Faslı golcünün geleceği, oyuncunun vereceği karara bağlı olarak şekillenecek. Gelen bilgilere göre En-Nesyri'nin menajeri, kulübe ulaşan teklifleri oyuncusuyla birlikte değerlendiriyor. Bu süreçte İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın yaptığı teklifin kabul edilmediği öğrenildi. Everton ise transfer için şartları zorlarken, İtalya Serie A temsilcisi Napoli de 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak konusunda istekli. Everton'ın, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Napoli'nin ise bu rakamı 5 milyon euro kiralama bedeli ve yine 20 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde revize ettiği belirtiliyor. Son olarak Juventus'un da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli yönetim için belirleyici unsurun Faslı oyuncunun vereceği karar olacağı vurgulanıyor.

