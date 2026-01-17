SON DAKİKA
Fenerbahçe’nin iki efsanesi fransız yıldıza işte böyle seslendi

Anelka ve Sow, N’Golo Kante ile özel olarak görüştü. İki yıldız da F.Bahçe’den övgüyle bahsederken “Hiç düşünme git. F.Bahçe büyük kulüp. Kesinlikle denemelisin” ifadelerini kullandı...

Giriş Tarihi :17 Ocak 2026
Devre arası transfer döneminde Musaba ve Guendouzi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, dünya markası bir yıldızla daha görüşmelerde son aşamaya geldi. Dünya futbolunun en iyi orta sahaları arasında gösterilen Kante için Fenerbahçe geri sayıma geçmiş durumda. Bu transferde sadece Fenerbahçe yöneticileri değil, Sarı-Lacivertliler'in iki efsanesi de büyük uğraş veriyor. Fenerbahçe tarihinin en iyi santrforları arasında gösterilen Nicolas Anelka'nın N'Golo Kante ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede kulüple ilgili olumlu sözler sarf ettiği öğrenildi. Kante'nin yakın arkadaşı Anelka'nın söylediği sözlerden dolayı çok etkilendiği gelen bilgiler arasında. Anelka'nın bu görüşmede, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Orada çok iyi zamanlarım geçti. Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin. Hiç düşünmeden git" dediği öğrenildi. N'Golo Kante'nin ayrıca Moussa Sow'dan da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi aldığı bildirildi. Fenerbahçe efsanelerinden Sow'un da Kante'ye "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gitmelisin senin onlara, onların da sana ihtiyacı var" dediği belirtildi.

