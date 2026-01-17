Faslı yıldız En-Nesyri’nin takımda kalması transferi etkiledi

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en kritik başlığı olan santrfor takviyesi henüz çözüme kavuşmadı. Sarı-Lacivertliler'de Youssef En-Nesyri'nin takımda kalması, planlanan yeni 9 numara transferinin önünü tıkarken, transferde geç kalındığı yönündeki eleştiriler de giderek artıyor. Süper Lig'de ikinci yarıya yarın oynanacak Alanyaspor maçıyla başlayacak olan Kanarya, şu ana kadar hücum hattına herhangi bir takviye yapamadı.

GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI

Oysa yönetimin ara transfer dönemindeki öncelikli hedefinin, takıma net bir golcü kazandırmak olduğu biliniyordu. Sürecini uzamasında ise birden fazla etken öne çıkıyor. Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldız forvet oyuncusu Alexander Sörloth'un yüksek bonservis bedeli, Fenerbahçe cephesini zorlayan başlıkların en başında geliyor. Öte yandan Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku ve Atalanta'nın Nijeryalı hücumcusu Ademola Lookman için yapılan girişimlerden de sonuç alınamadı. Ara transfer döneminin bitimine yaklaşık 20 gün kala hala somut bir adım atılamamış olması, kulislerde "9 numara paniği" yorumlarını beraberinde getirdi