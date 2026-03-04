ABD-İsrail-İran savaşında beşinci gün! İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi
Orta Doğu’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada,“Hürmüz Boğazı kapatıldı, geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz” ifadeleri kullanıldı. Hizbullah Lübnan'dan yapılan saldırıyı üstlenip İsrail'e savaş ilan ettiğini açıkladı.Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucunda dünya ekonomik krize doğru sürüklenmeye devam ediyor. İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi.
ABD ve İsrail aylardır savurduğu savaş tehdidini fiili saldırıya dönüştürdü. 28 Şubat sabahı Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İran ise vakit kaybetmedi. "Hayber'in Fethi" adı verilen operasyonu başlatan Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucunda dünya ekonomik krize doğru sürüklenmeye devam ediyor. İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi.
Takvim.com.tr Ortadoğu'daki ateş hattından detayları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
"9 İRAN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ"
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 İHA'nın anında düşürüldüğü ifade edildi.
"100 SAATTEN AZ SÜRECE 2 BİN HEDEF VURULDU"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre "İran'da yaklaşık 2 bin hedefi bombaladık. 17 İran gemisini ve bir denizaltıyı imha ettik." ifadeleri yer aldı.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'da başta başkent Tahran'da olmak üzere İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.
İRAN ABD DESTROYERİ VURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4"operasyonu kapsamında Hint Okyanusu’nda stratejik bir ABD hedefine yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. DMO tarafından yayımlanan bildiride, İran kıyılarından yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta Hint Okyanusu’nda bir ABD destroyerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon kapsamında, ABD’ye ait bir yakıt ikmal gemisinden yakıt almakta olan bir ABD destroyeri, DMO’ya ait Kadir 380 ve Talaiye füzeleriyle hedef alındı. Her iki geminin güvertesinde çıkan yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
KUVEYT'TE DRON UÇUŞU VE HAVADAN GÖRÜNTÜ YASAKLANDI
Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirdiğini bildirdi.
Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke ve bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla birtakım tedbirlerin alındığına işaret edildi.
Söz konusu tedbirler kapsamında havadan görüntü çekme ve dron kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, güvenlik prosedürlerinin seyrini doğrudan olumsuz etkileyebileceği, saha çalışmalarını aksatabileceği ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını etkileyebileceği gerekçesiyle bu yasağın getirildiği kaydedildi.
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.
İRAN ABD'Yİ KUVET'TE VURDU
İran'ın Kuveyt'te ABD'yi hedef aldığı saldırıda 6 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALIYOR
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.
Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.
DUBAİ'DEKİ ABD KONSOLOSLUĞU VURULDU
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlenirken, yerleşkede yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi" denildi.
İRAN'IN YENİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY OLDU İDDİASI
İddiaya göre İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası yapılan seçimde yeni Ruhani Lider Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu belirtildi.
İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA 10 PETROL TANKERİNİ VURDU
ran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi
Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi. İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
"SAVAŞ BİTİNCE PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı. Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine “Aslında onları ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, İran'ın ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim” ifadelerini kullandı.
İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını kaydeden Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini bildirdi. Trump, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye etkisine ilişkin soruya, “Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum” yanıtını verdi.
Almanya Başbakanı Merz ise sürecin ekonomilerine zarar verdiğini belirterek,“Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz” diye konuştu.
"700'DEN FAZLA HEDEF VURULDU"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik hava saldırılarında bin 700'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.
ABD ordusu, "Destansı Öfke Operasyonu" çerçevesinde İsrail ile birlikte İran'a gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, cumartesi günü başlayan saldırılarda bin 700'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi. Başka bir açıklamada ise, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleri, bölgesel sulardan gece gündüz aralıksız ve ezici bir ateş gücü sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.
CENTCOM'un paylaşımında ABD Donanması'na ait savaş gemilerinden ateşlenen çeşitli güdümlü mühimmatların görüntüleri yer aldı. CENTCOM'un açıklamasında ayrıca Tahran yönetimi "bölgedeki diğer ülkelere azami zarar verme girişiminde bulunmakla" suçlandı. İran'a ait füze fırlatma rampalarının vurulduğu görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "İran rejimi, bölge genelinde azami zararı vermek amacıyla mobil fırlatma rampaları kullanarak ayrım gözetmeksizin füze ateşliyor. ABD güçleri bu tehditleri avlıyor ve özür dilemeden veya tereddüt etmeden onları ortadan kaldırıyor" denildi.
İran'a ait İHA'ların yerde ve fırlatma platformlarında vurulma anlarının da paylaşıldığı bir açıklamada, "İran rejiminin öldürücü insansız hava araçları (İHA) yıllardır Orta Doğu'da bir tehdit oluşturuyor. Bu İHA'lar artık tolere edilebilir bir risk değil" ifadeleri kullanıldı.