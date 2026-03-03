ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: İsrail'i saldırmaya ben zorladım | Bir rest de İspanya'ya...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, "Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. " dedi.

MERZ OVAL OFİS'TE

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberler hatırlatılarak bunun doğru olup olmadığı yönündeki sorulara "hayır"cevabını verdi.

ABD Başkanı,"Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim."şeklinde konuştu. İlk saldırıyı İran'ın yapacağından emin olduğunu ifade eden Trump, bunun olmaması için önce kendilerinin saldırdığını kaydetti.

Trump, "Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim ama İsrail zaten hazırdı. Biz de hazırdık. Çok güçlü bir etki yarattık çünkü sahip oldukları neredeyse her şey yok edildi."değerlendirmesini yaptı. İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını anlatan Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini savundu.