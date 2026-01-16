PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor'da Muçi gollerine devam ediyor! Toplam gol 9'a yükseltti

Bordo-Mavili formayla son haftaların en formda isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, kupada attığı 2 golle toplam gol sayısını 9’a yükseltti.

Giriş Tarihi :16 Ocak 2026
Süper Lig'de forma giydiği son 5 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başaran Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ernest Muçi, bu süreçte 7 kez gol sevinci yaşadı. Başakşehir karşısında 2 gol kaydeden Arnavut futbolcu; Konyaspor'a 1, Göztepe'ye 2, Beşiktaş'a 1 ve Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkan Muçi, Trabzonspor'un skor yükünü çeken isimlerin başında geldi. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Ernest Muçi attığı 2 golle galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

