Galatasaray milli yıldızın transferi için bir kez daha düğmeye bastı

Milano’da bulunan Abdullah Kavukçu ve Uğur Yıldız dün önce Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri ile bir araya geldi. Milli futbolcunun transfere olumlu yaklaşması sonrasında Inter’le resmi temas sağlandı. İtalyanlar Hakan’ın gidişine çok mesafeli baksa da pazarlıklar resmen başladı...

Giriş Tarihi :16 Ocak 2026
Süper Kupa hüsranı nedeniyle gelen ağır eleştirilerin ardından transfer için düğmeye basan Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açıldı.

INTER AYRILIĞA SOĞUK AMA...
Sezon başında milli futbolcuyu çok isteyen ancak maliyet engeline takılan yönetimden yeni bir hamle geldi. Önceki gün Milano'ya giden Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu ve futbol idari direktörü Uğur Yıldız dün ilk olarak Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle bir araya geldi. Tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transferi konusunda ısrarcı davranması üzerine bu kez Inter kulübünün yetkilileri ile bir araya gelindi. Alınan bilgilere göre İtalyan devi hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek hedeflerden dolayı ayrılığa çok mesafeli yaklaştı. Ancak Hakan'ın tutumu nedeniyle taraflar arasında resmi pazarlıkların başladığı belirlendi. Çizme basınına göre Inter kapıyı 30 milyon eurodan açtı.

ARADA 10 MİLYON FARK VAR
Galatasaray ise bonuslarla beraber 20 milyon euroluk teklif sundu. Milli futbolcunun sözleşmesinin 2027'de bitecek olması ve henüz yeni sözleşme konusunda olumlu bir adım atılmaması sarı-kırmızılıların masadaki en büyük kozu olarak gösteriliyor.

İKİ SEÇENEĞİ DAHA VAR!

Galatasaray'dan resmi teklif alan Hakan Çalhanoğlu ile Inter de yeni sözleşme için masaya oturdu. İtalyan basını Juventus'un da milli futbolcunun transferi için pusuda olduğunu yazdı. Hakan'ın geleceğiyle ilgili vereceği karar merak konusu.

