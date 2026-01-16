PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’tan savunmaya dev hamle: Agbadou için 14 milyon euro masada

Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki Emmanuel Agbadou için Wolverhampton’a 14 milyon Euro ve bonuslar içeren yeni bir teklif yaptı. Görüşmeler hız kazandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2026
Beşiktaş’tan savunmaya dev hamle: Agbadou için 14 milyon euro masada

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviyeler için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, stoper transferi için önemli bir hamle yaptı. Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou için yeni bir teklif yaptı. Beşiktaş, Fildişili stoper için 14 Milyon euro ve bonuslar içeren teklifle İngiliz ekibinin kapısını çaldı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Wolverhmapton'dan gelecek cevabı beklemeye geçti. Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan ve sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı. 18 kez Fildişi Sahili Milli Takımı formasını giyen ve 2 kez rakip fileleri havalandıran Agbadou güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Derya Çayırgan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | 3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim | MASAK raporları soruldu
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran teklif komisyonda kabul edildi! 2019’dan bu yana 20 arttı
Türk Telekom
Özel hastanelerde otopark soygunu! Saatlik ücret 400 TL
Sahada sıkışan SDG Türkiye’yi hedef aldı! Arkasında Ankara var dedi
Ferdi Tayfur’un çocukları ve yeğeni arasında miras kavgası! Nilüfer Gözalıcı sessizliğini bozdu: Hesabını soracağım
DNR
Başkan Erdoğan’dan Ankara’yı susuz bırakan CHP’ye sert tepki: Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar
Kartal ZTK’da kayıpsız devam! Beşiktaş - Keçiörengücü: 3-0 | MAÇ SONUCU
Halep’in Deyr Hafir hattında çözülme! YPG/SDG’li teröristler silahlarını bırakıp teslim oldu
Şok liste! Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İdefix
Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı dualar edildi! İşte yurdun dört bir yanından görüntüler
Galatasaray’a İtalya’dan sürpriz transfer!
Klavyeye Ünsalan yalanlar! CHP’li Buca Belediyesi çalışanının trol ağı: Başkan Erdoğan’a asılsız iddialar, ünlüler adına sahte hesaplar
CHP’li İBB’nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: Senin hayatından gidiyor!
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davasında gerilim! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü: Suat Özçağdaş hakaret savurdu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi için tarih verdi: MHP ile görüş ayrılığı yok | Özgür Özel’e İBB iddianamesi ile yanıt
İBB’deki narko-sapkın ağa girildi! İmamoğlu’nun aşkı denilen Derya Çayırgan’a ev hapsi | 18 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı
Artık Graham şüphe kalmadı... SDG eşittir İsrail! ABD’li senatör itiraf etti, YPG’li İlham Ahmed kabul etti | Barzaniler ısrarla kaşıyor