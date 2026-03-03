CANLI YAYIN

ABD'li gazeteciden İsrail iddiası! Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı plan: MOSSAD ajanları gözaltına alındı

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşta dört gün geride kaldı. Tarafların birbirine misillemeleri devam ederken ABD’li gazeteci Tucker Carlson'dan çarpıcı bir iddia geldi. Carlson, Mossad ajanlarının Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını öne sürdü. İsrail’in Körfez ülkelerinden Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i hedef aldığını iddia etti.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.

Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.

ABD'li gazeteci Mossad ajanlarının gözaltına alındığını ileri sürdü. (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır.)

ABD'li gazeteci Tucker Carlson: İsrail 6 körfez ülkesini hedefe koydu

MOSSAD AJANLARI GÖZALTINA ALINDI

Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir."diye konuştu.

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.

ABD'li gazeteci Carlson İsrail'in Katar ve Suudi Arabistan'ı bombalayacağını öne sürdü.(Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır.)

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail'in saldırısında ölen İran lideri Hamaney. (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır.)

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili daha öldürüldü.

İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD-İsrail-İran savaşında dördüncü gün | Trumptan mühimmat açıklaması: Sınırsız bir tedarike sahibiz

