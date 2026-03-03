ABD'li gazeteciden İsrail iddiası! Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı plan: MOSSAD ajanları gözaltına alındı

Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini rakip gördüğü için bu ülkelerde kaos yaratmak istediğini ileri sürdü.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.

Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan 'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.

ABD'li gazeteci Mossad ajanlarının gözaltına alındığını ileri sürdü. (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır.)

ABD'li gazeteci Tucker Carlson: İsrail 6 körfez ülkesini hedefe koydu

MOSSAD AJANLARI GÖZALTINA ALINDI



Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir."diye konuştu.

"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.