ABD'li gazeteciden İsrail iddiası! Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı plan: MOSSAD ajanları gözaltına alındı
ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşta dört gün geride kaldı. Tarafların birbirine misillemeleri devam ederken ABD’li gazeteci Tucker Carlson'dan çarpıcı bir iddia geldi. Carlson, Mossad ajanlarının Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını öne sürdü. İsrail’in Körfez ülkelerinden Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i hedef aldığını iddia etti.
- ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.
- Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini rakip gördüğü için bu ülkelerde kaos yaratmak istediğini ileri sürdü.
- İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta Tahran-Washington müzakereleri sürerken İran'a askeri saldırı başlattı.
- İran, İsrail'in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerine karşılık saldırıları düzenledi.
- İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin öldüğünü, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.
Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson: İsrail 6 körfez ülkesini hedefe koydu
MOSSAD AJANLARI GÖZALTINA ALINDI
Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir."diye konuştu.
"İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.
ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili daha öldürüldü.
İran Kızılayı ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.