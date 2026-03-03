MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kriz kaos ve karmaşa hali dünyanın üzerine karabasan gibi çökmüş durumdadır. Böylesi bir dönemde duygusal tepkilere itibar ve itimat gösterilmemesi devlet ve millet aklının müşterek hassasiyeti olmalıdır.

ABD siyonizmin tahrikiyle İran'a saldırdı.

İran'a saldırı gayri hukuki ve gari ahlakidir.

