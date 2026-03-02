Müge Anlı'da 23 yıldır görmedikleri anneleriyle yüzleştiler: “Bu yaşımda anne sevgisini tattım”
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Nilsu ve Aziz, 2003 yılından bu yana görmedikleri anneleri Ayşe Mert’i bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 23 yıldır aranan anne programda 1 saat içerisinde bulundu. Anne Ayşe ile çocukları Aziz ve Nilsu arasında yaşanan yüzleşme stüdyoda duygu dolu anlara sahne oldu. Anne Ayşe’nin önce kameraya çıkmak istememesi, ardından evlatlarına sırtını dönerek konuşması tansiyonu yükseltti.
- Müge Anlı'nın programında 21 yıldır görmedikleri anneleri Ayşe Mert'e kavuşmak isteyen Nilsu ve Aziz kardeşler canlı yayına çıktı.
- 14 yaşında hamile kalan anne Ayşe Mert'in şikayeti üzerine baba Ramazan Çoban hapse girmiş ve anne çocuklarını terk etmişti.
- Kardeşler 13-14 yaşlarına kadar kimlikleri olmadan yaşamak zorunda kaldı.
- Nilsu'nun annesine gönderdiği mektup hiç açılmadan geri döndü.
- 22 yıldır aranan anne Ayşe Mert, Müge Anlı programında bulundu.
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programında bu kez iki kardeşin dramatik hikayesi gündeme geldi.
Nilsu ve Aziz, 22 yıldır görmedikleri annelerine kavuşmak istediklerini söyleyerek canlı yayında yürek burkan açıklamalar yaptı.
"BANA KIZIM DESİN BİR KERE"
Nilsu'nun sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı:
Yaşadığımız gençliği, çocukluğu ukde bıraktı. Anne kelimesini hiç kullanmadım. Şu dünya gözüyle bir kere olsun görmek istiyorum, bana 'kızım' desin bir kere. İçimizde hep boşluk vardı. Bunu bir insan dolduramaz, bunu bir anne doldurabilir.
MEKTUP GERİ DÖNDÜ
Babasının velayet davası açmasının ardından annesinin soyadı ve adresine ulaşan Nilsu, annesine bir mektup gönderdiğini ancak mektubun hiç açılmadan geri geldiğini söyledi. Bir akrabası aracılığıyla annesinin son halini gördüğünü de belirtti.
Canlı yayında annesine seslenen Nilsu,"Gel artık kavuşalım, boynumu bükük bırakma" dedi.
GEÇMİŞTE YAŞANANLAR
Anne Ayşe Mert'in 14 yaşında hamile kaldığı, yaşanan olaylar sonrası çocukların babası Ramazan Çoban'ı şikayet ettiği ve babanın hapse girdiği öğrenildi. Nilsu, annesine sitem ederek, "Kızın büyüdü anne, 17 yaşında ve seni görmek istiyor. Niye gittin anne?" sözleriyle çağrıda bulundu.
"BEN ONU ABLA DEĞİL ANNE OLARAK GÖRDÜM"
Ayşe Mert'in iki çocuğunun daha olduğunu öğrendiklerini belirten kardeşler, yaşadıkları zorlukları da anlattı. Nilsu,"Ben hiçbir zaman çocuk olmadım. Hep dimdik durmak zorunda kaldım" dedi.
Aziz ise ablası için,"Ben onu abla değil anne olarak gördüm" ifadelerini kullandı.
KİMLİKSİZ BÜYÜDÜLER
Canlı yayına bağlanan hala ve amca da çarpıcı açıklamalar yaptı. Hala, "Öğretmenler çocuklara acıdığı ve kimlikleri olmadığı için onlara gerçek olmayan karneler verdi. Annemle Ayşe anlaşamıyordu" dedi.
Amca ise,"Ayşe gittikten sonra eşim çocukları emzirdi. Aziz'in süt annesi oldu. Kimlik olmadığı için hastaneye götüremiyoruz, baktırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Müge Anlı'da 22 yıllık hasret bir saatte son buldu
22 YIL SONRA 1 SAATTE BULUNDU
Kardeşler, kimliklerine ancak 13-14 yaşlarında kavuşabildiklerini belirtti. 22 yıldır aradıkları anneleri Müge Anlı'da bir saatte bulundu.
"DEĞDİ Mİ BİZİ BIRAKMANA"
Nilsu annesi Ayşe'ye"Değdi mi bizi bırakmana yaşadığın hayata? Mutlu musun peki?" şeklinde konuştu. Aziz annesinin"Anneciğim"sözünü duyduktan sonra öfkelendi "Ne anneciğim?"şeklinde bir çıkışta bulundu.
"ÇOCUKLAR ANNE İSTİYOR ANNE"
Yeni evlendiği eşinin ailesine bu durumu söylemediğini ifade eden Ayşe hanım canlı yayından sonra konuşup görüşmek de ısrar etti. Müge Anlı ise "Çocuklar anne istiyor anne. Her yaşta anne istiyoruz. 45'inde de 75'inde de anne istiyoruz." şeklinde konuştu.
Anne Ayşe hanım "Sizi çok seviyorum, yarın görüşmek için geleceğim." dedi.
"ÇOCUĞUN EVİ YATTIĞI YATAKTIR"
Nilsu ve Aziz'in babası canlı yayına bağlandı. Müge Anlı "Çocuklarınızla görüşüyor musunuz? Çocuğun evi yattığı yataktır."dedi. Baba Veysel bey ise her gün görüştüklerini ve çocukları için her şeyi yaptığını dile getirdi.
İLK KEZ SESİNİ DUYDULAR
Çocuklar ilk kez annelerinin sesini duyduklarını dile getirdiler.
"NEDEN BİZDEN VAZGEÇİYORSUN"
Anne Ayşe stüdyoya gelmesine rağmen kameraya çıkmak istemedi.
Bu durum karşısında oğlu Aziz isyan etti. Aziz, "Neden istemiyor? Ya biz cesaret edip oradan geliyoruz, sen burada yayına çıkmaya utanıyor musun ya? Neden bizden vazgeçiyorsun hep? Biz seni arıyoruz sen niye bizi arayıp sormuyorsun bi kere de başkalarından vazgeç" dedi.
"ŞURAYA ÇIKAMADI YA BRAVO"
Kızı Nilsu ise gözyaşları içinde, "Buraya kadar gelip şuraya çıkamadı ya bravo"sözleriyle tepkisini dile getirdi.
SIRTINI DÖNEREK KONUŞTU
Anne Ayşe canlı yayına çıktı ancak çocuklarına sırtını dönerek konuştu. Bunun üzerine Aziz, "Sen buraya kadar gelmişsin arkanı dönüyorsun" dedi.
Nilsu da,"Hala bize sırt çeviriyorsun" sözleriyle annesine sitem etti.
"BİZİ YOKLUK İÇİNDE BÜYÜTTÜLER"
Kardeşler, zor şartlarda büyüdüklerini belirterek "Siz zamanında yoktunuz bize babaannem ve dedem baktı. Sizin durumunuz iyi. Bizi yokluk içinde büyüttüler"şeklinde ifade etti.
"YOLDA GÖRSEM TANIMAM"
Ayrıca stüdyoya gelip çocuklarına yüzün göstermeyen anneleri için"Yolda görsem tanımam"dediler.
Müge Anlı ise anneye, "Siz anne olarak anneliğinize saygı duyun" diyerek tepki gösterdi.
"ZAMANI GELİNCE SÖYLEYECEKTİM"
Ayşe Hanım, diğer iki kızının durumdan haberdar olmadığını belirterek, "Zamanı gelince söylemeyi bekliyordum"dedi.
Amcaları Özcan Çoban da yayına bağlanarak, "Amcaları olarak yeğenlerime seve seve sahip çıkarım. Neyi saklıyorlar ki çıksın açıklasın"ifadelerini kullandı.
"AYNI BABAN GİBİ KONUŞUYORSUN"
Ailenin büyüğü Ramazan Çoban ise Aziz'e, "Aynı baban gibi konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdi.
Müge Anlı'nın, "Düşmez kalkmaz bir Allah. Neden torunlarınızla tartışıyorsunuz? İsteseniz de istemeseniz de bunlar sizin torunlarınız. Yavrum torunum desene" sözleri dikkat çekti.
Ramazan Çoban,"Torunlarımın yanıma gelmesini istiyorum"derken, Aziz ise, "Biz sana geldik sen bizi istemedin"diyerek karşılık verdi.
HASRET SONA ERDİ
Programın ilerleyen dakikalarında anne Ayşe çocuklarına sarılarak öptü.
Müge Anlı'nın,"Sen çocukları takip ettin mi" sorusuna Ayşe Hanım, "Bazı yerlerden duyuyordum" yanıtını verdi. Ayşe Hanım ayrıca, "Babalarının yaptıklarından dolayı korktum" dedi.
"BU YAŞIMDA ANNE SEVGİSİ TATTIM"
Aziz ise duygularını, "Bu yaşımda anne sevgisini tattım"sözleriyle dile getirdi.
Canlı yayındaki yüzleşme hem stüdyodakilere hem de ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.