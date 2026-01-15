Fenerbahçe Kante’yi bitirdi! N’Golo Kanté için Al Ittihad’la son virajda

Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. 34 yışındaki yıldız orta saha ile prensip anlaşmasına varan Sarı-Lacivertli kurmayların Al Ittihad ile de yapılan görüşmelerde son aşamaya geldiği ve transferin sonuçlanmaya yakın olduğu öğrenildi. Dubai'den dün İstanbul'a dönen yöneticilerin Suudi ekibi ile pazarlıklarına buradan devam edeceği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe ile anlaşan Fransız orta saha da İstanbul'a gelmek için kulüplerin anlaşma varmasını bekliyor. Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 22 maça çıkan deneyimli orta saha söz konusu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Kante, kontratındaki madde nedeniyle Suudi ekibinden bedelsiz ayrılabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN