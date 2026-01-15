Beşiktaş kupada 2’de 2 peşinde! Keçiörengücü maçı ATV’de

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bugün saat 20.30'da Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak. Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Kartal, Başkent ekibi karşısında da galip gelerek 2'de 2 yapmak istiyor. C Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Ankara temsilcisi de İstanbul'da sürprize imza atmanın peşinde. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, kupa maçında formasından uzak kalacak.