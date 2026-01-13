Fenerbahçe’den dünya yıldızına dev hamle! N’Golo Kante için resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'den dev atak... Sarı-Lacivertliler'in Al İttihad forması giyen dünya yıldızı N'Golo Kante'ye resmi teklifte bulunduğu ve yöneticilerin oyuncunun menajeriyle bugün bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Ara transfer döneminde kadro yapılandırmalarına devam eden Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'dan ayrılmak istediği gündeme gelen ve birçok Avrupa kulübünün radarına aldığı N'Golo Kante'yi renklerine bağlamak için büyük uğraş verdiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli yöneticilerin, bugün 34 yaşındaki oyuncunun temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştireceği de ileri sürüldü. Fransız yıldız için 1 hafta önce temas kuran F.Bahçe'nin bu transferi bitirmeye kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.

