PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Juventuslu Weston McKennie için kolları sıvadı

Siyah-Beyazlılar, orta sahasını güçlendirmek için Juventus’un yıldızı Weston McKennie’nin peşinde. Juventus’un sözleşmesi bitecek oyuncunun kontratını 1 yıl uzatıp kiralamak istediği öğrenildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2026
Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Juventuslu Weston McKennie için kolları sıvadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlıların, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Amerikalı futbolcuyu kiralamak için Juventus ile temasa geçti. Dinamik yapısı, çok yönlülüğü ve fizik gücüyle dikkat çeken McKennie'nin, teknik heyetin orta saha için belirlediği öncelikli isimlerden biri olduğu kaydedildi. Juventus cephesinde ise farklı bir planın gündemde olduğu öne sürüldü. Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Weston McKennie'nin kontratının 1 yıl uzatılarak kiralanması seçeneğinin masada olduğu belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye’den Suriye mesajı: Bir ülkede iki ordu olmaz
Suriye ordusundan Halep’in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG’nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu
A.B.İ
Valiliklerden peş peşe duyurular geldi! İşte 13 Ocak 2026 Salı günü kar tatili ilan edilen iller...
Terör örgütü SDG/YPG’nin kirli oyunu: Sahada mağlubiyet masada propaganda!
Şeyh Maksud Mahallesi’nde teröristlerin yeraltındaki yuvaları görüntülendi! Vinçli mekanizma ile iniliyor...
Türk Telekom
CHP’de baş benim kavgası büyüyor! Adaylığım devam ediyor resti: İmamoğlu’nun Özel rahatsızlığı ve Mansur Yavaş’ın hazırlığı
Kandil süreci bozmak için SDG’deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye’ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası
Uyuşturucu ve fuhuş ağı çözülüyor! Kasım Garipoğlu’nun şoförü etkin pişmanlıkla itirafçı olacak: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
GençLig 2026 lansmanı gerçekleştirildi: Hedef 60 bin lise öğrencisi
D&R KİTAP
Güllü’nün yeni videosunu oğlu Tuğberk paylaştı! Becerdim öğrendim...
Koltuk için vatan pazarlığı: Pehlevi ve Machado’dan Trump’a sadakat yarışı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun A takımıyla aynı jetten çıkan ünlüler hakkında karar!
Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı! 550 bin hesap kapatıldı: Sırada Türkiye var
Galatasaray’dan transferde çifte sürpriz!
Emeklilere 20 bin TL taban maaş: En düşük aylık için gözler 15 Ocak’ta! Ek ödeme nasıl yapılacak?
CANLI | İran’da 3 günlük yas ilan edildi! Halk protestolara karşı hükümete destek için sokağa indi
Gazze için çıt çıkarmayanlar İran’daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Lemina Fenerbahçe taraftarından özür diledi! Lemina Fenerbahçe taraftarından özür diledi! Koltuk için vatan pazarlığı: Pehlevi ve Machado’dan Trump’a sadakat yarışı! Koltuk için vatan pazarlığı: Pehlevi ve Machado’dan Trump’a sadakat yarışı! Ankara’da trafik krizi derinleşti! Mansur Yavaş suçu AVM’lere attı Ankara’da trafik krizi derinleşti! Mansur Yavaş suçu AVM’lere attı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kamu zararına soruşturma: 21 şüpheli gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki kamu zararına soruşturma: 21 şüpheli gözaltında 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen’den üzen haber! Entübe edildi 97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen'den üzen haber! Entübe edildi Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı! 550 bin hesap kapatıldı: Sırada Türkiye var Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı! 550 bin hesap kapatıldı: Sırada Türkiye var