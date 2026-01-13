Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlıların, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki Amerikalı futbolcuyu kiralamak için Juventus ile temasa geçti. Dinamik yapısı, çok yönlülüğü ve fizik gücüyle dikkat çeken McKennie'nin, teknik heyetin orta saha için belirlediği öncelikli isimlerden biri olduğu kaydedildi. Juventus cephesinde ise farklı bir planın gündemde olduğu öne sürüldü. Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Weston McKennie'nin kontratının 1 yıl uzatılarak kiralanması seçeneğinin masada olduğu belirtildi.

