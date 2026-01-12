Fransız yıldız ilk maçta büyüledi!

Matteo Guendouzi, G.Saray ile oynanan derbi maçta ortaya koyduğu performans ve attığı golle büyük alkış topladı. 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynayan Fransız yıldız, ilk maçında taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Torreira-Lemina orta sahası Fenerbahçe derbisinde 8 ikili mücadele kazanırken, 3 top çaldı ve 5 sahipsiz top kazandı. İsmail Yüksek-Guendouzi ikilisi ise 20 ikili mücadele kazandı. 8 top çaldı ve 14 sahipsiz top kazandı.

LEVENT MERCAN 1.5 AY YOK

Levent Mercan'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Mercan, 1.5 ay oynayamayacak. Sarı-Lacivertliler, Archie Brown'un yokluğunda solda sıkıntı yaşayacak.

ASENSİO FIRTINASI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyerinde en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Tecrübeli oyuncunun tüm kulvarlarda en çok gol katkısı verdiği sezon 2022-2023 sezonuydu. Real Madrid formasıyla 51 maçta 12 gol ve 8 asist üretti ve 20 gole katkı verdi. Fenerbahçe'de ise 21 maçta 9 gol ve 6 asistle şimdiye kadar 15 gole katkıda bulundu. Asensio, Fenerbahçe'deki başarılı performansını sürdürürse kariyer rekorunu kırabilir.