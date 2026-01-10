Cemre Baysel’in “istemiyorum” diyerek başladığı oyunculuk serüveni: Meğer resmi kader çizmiş!
Ekranların sevilen yüzü Cemre Baysel, aslında hayatını fırçalar ve boyalar arasında geçirmeyi planlıyordu. Baysel’in “Gecesi yok gündüzü yok” diyerek kaçtığı oyunculuk serüveni, meğer önüne kaçamayacağı bir “kader” olarak çıkmış! İşte Cemre'nin tuvalden setlere uzanan o ilginç yolculuğu ve keşfedilme hikayesi...
"Güller ve Günahlar"ın başrol oyuncusu Cemre Baysel, ekranlardaki performansıyla dikkat çekerken, bu noktaya nasıl geldiğini merak edenler için geçmişine ışık tutuyoruz. Oyuncu kimliğiyle bilinen Baysel, aslında hayatını fırçalar arasında geçirmeyi planlarken, kaderin onu nasıl setlere taşıdığını tüm samimiyetiyle anlatmıştı.
🖌️ "RESSAM OLACAĞIM" DERKEN YILDIZ OLDU
Baysel, kariyerinin başında oyunculuğa oldukça mesafeliymiş. Ege Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği okurken meğer bambaşka hayaller kuruyormuş.
Baysel, o günleri şöyle özetliyor: "'Ben resim okuyorum; ben ressam olacağım, iç mimar olacağım diyordum. Oyunculukla işim yok benim, çok zor. Gecesi yok gündüzü yok' diyordum"
🎬 "BU İŞ SENİ BIRAKMAYACAK"
Ancak sanatın bir dalından diğerine savrulurken, çevresindeki seslerin haklı çıktığını gören Baysel, kaçmaya çalıştıkça setlerin içine çekildiğini fark etmiş.
"Bana hep 'Bu iş seni bırakmayacak. İstesen de istemesen de yapacaksın bu işi' diyorlardı. Öyle de oldu" diyen oyuncu, pes ettiği o kadersel anı şu sözlerle tarif ediyor: "Ben 'Hadi bu sefer bitti' dedikçe bir şey geldi karşıma. Sonra da dedim ki; Cemre senin bu işi yapman gerekiyor, kaderinde bu var"
📸 BİR FOTOĞRAFLA DEĞİŞEN HAYAT: KEŞFEDİLME HİKAYESİ
Peki Cemre Baysel oyunculuğa bu kadar uzakken bu mesleğe nasıl başladı? Bu sorunun cevabı da Cemre Baysel'in eski bir röportajında gizli: Meğer bugün devleştiği ekranlara aslında sadece "güzel iki fotoğrafım olsun" diyerek adım atmış!
Baysel'in oyunculuk kariyeri tam olarak şöyle başlamış: "Ajans sahibi komşumuzdu, 'Bu kız ne güzel, hadi gelsin, fotoğraflarını çekip kaydedelim' dedi. Ben de iki iyi çekilmiş fotoğrafım olsun diye gittim. O fotoğrafları yapım şirketlerine dağıtmış. Bir baktım teklifler geliyor, başroller falan. 'Okuyorum, istemiyorum' dedim, sonunda birini kabul ettim"
📺 CEMRE BAYSEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER
Cemre Baysel, "ressam olacağım" dediği yıllardan bugüne ekranın en çok aranan yüzlerinden biri haline geldi. İşte o kadersel yolculuğun durakları:
Yeşil Deniz (2014-2016)
İsimsizler (2017)
Payitaht Abdülhamid (2017-2018)
Elimi Bırakma (2018-2019)
Ramo (2020)
Sol Yanım (2020-2021)
Baht Oyunu (2021)
Senden Daha Güzel (2022)
Sakla Beni (2023-2024)
Güller ve Günahlar (2026)
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur. Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile yaşadı.
Fotoğraflar: Cemre Baysel / Instagram