Kaynak: Sosyal medya 🎬 "BU İŞ SENİ BIRAKMAYACAK" Ancak sanatın bir dalından diğerine savrulurken, çevresindeki seslerin haklı çıktığını gören Baysel, kaçmaya çalıştıkça setlerin içine çekildiğini fark etmiş.

Kaynak: Sosyal medya "Bana hep 'Bu iş seni bırakmayacak. İstesen de istemesen de yapacaksın bu işi' diyorlardı. Öyle de oldu" diyen oyuncu, pes ettiği o kadersel anı şu sözlerle tarif ediyor: "Ben 'Hadi bu sefer bitti' dedikçe bir şey geldi karşıma. Sonra da dedim ki; Cemre senin bu işi yapman gerekiyor, kaderinde bu var"

Kaynak: Sosyal medya 📸 BİR FOTOĞRAFLA DEĞİŞEN HAYAT: KEŞFEDİLME HİKAYESİ Peki Cemre Baysel oyunculuğa bu kadar uzakken bu mesleğe nasıl başladı? Bu sorunun cevabı da Cemre Baysel'in eski bir röportajında gizli: Meğer bugün devleştiği ekranlara aslında sadece "güzel iki fotoğrafım olsun" diyerek adım atmış!

Kaynak: Sosyal medya Baysel'in oyunculuk kariyeri tam olarak şöyle başlamış: "Ajans sahibi komşumuzdu, 'Bu kız ne güzel, hadi gelsin, fotoğraflarını çekip kaydedelim' dedi. Ben de iki iyi çekilmiş fotoğrafım olsun diye gittim. O fotoğrafları yapım şirketlerine dağıtmış. Bir baktım teklifler geliyor, başroller falan. 'Okuyorum, istemiyorum' dedim, sonunda birini kabul ettim"