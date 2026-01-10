Terör koridorunda panik: PKK/SDG destekçileri ABD Üssüne saldırdı!
Terör Koridorunda Panik: Halep’ten Kaçan PKK Yandaşları ABD Üssüne Saldırdı! Suriye ordusunun Halep’te kontrolü sağlamasının ardından, örgüt yandaşları "destek gelmediği" gerekçesiyle Haseke'deki ABD üssünü hedef alarak bölgedeki kaosu derinleştirdi.
Suriye ordusunun, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te sürdürdüğü saldırılar sonrası başlattığı nokta operasyonlarla kent merkezinde kontrolü tamamen sağlaması, sahadaki dengeleri hızla değiştirdi. İki gün süren operasyonların ardından Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin terör unsurlarından arındırıldığı açıklanmıştı.
PKK YANDAŞLARI ABD ÜSSÜNE SALDIRDI
Bu gelişmelerin ardından, Suriye'de terör örgütü SDG destekçileri, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü PKK/PYD militanlarına destek verilmediği gerekçesiyle Haseke kentinde bulunan ABD askeri üssünü hedef aldı.