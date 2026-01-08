Trabzonspor Nijeryalı Nwaiwu'yu KAP'a bildirdi. Son olarak Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunmacı Chibuike Nwaiwu açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Trabzonspor büyük bir takım, çok iyi taraftarları var. Benim de oynamak istediğim bir takımdı ve teklif gelince hemen kabul ettim. Gelmeden önce Onuachu ile konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Fırtına'nın 7 taksit halinde 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncuya sezonun geri kalan kısmı için 350 bin euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Genç futbolcu sonraki sezonlarda ise 700 bin euro ücret alacak. Bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maça çıkan Nwaiwu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev alabilen Nwaiwu'nun, bu çok yönlülüğü ile takımının savunma hattına güç katması bekleniyor.

