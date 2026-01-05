SON DAKİKA
Fenerbahçe orta saha transferi için limitleri zorluyor

Sarı-Lacivertliler, Guendouzi’ye sezonluk 4,5 milyon euro maaş ve 4,5 yıllık sözleşme teklif etti. Lazio’ya 25 milyon euro bonservis ödemeye hazırlanan Fenerbahçe’de, bu çılgın hamlenin toplam maliyeti 45 milyon euro’yu aşıyor

Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Anthony Musaba takviyesinin ardından orta saha için de ses getirecek bir hamlenin eşiğine geldi. Sarı-Lacivertliler, Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi transferinde kritik bir aşamaya ulaştı. Kanarya'nın Fransız yıldız için adeta transfer çılgınlığı yaptığı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN MALİYET
Yönetimin, 26 yaşındaki orta sahaya sezonluk 4,5 milyon euro maaş ve 4,5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Lazio'ya da 25 milyon euro bonservis ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye toplam maliyetinin 45 milyon euro'yu geçtiği ifade ediliyor. Maaş ve bonservisle bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olmaya aday. Lazio ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi'nin, İtalyan ekibinden yıllık 2,5 milyon euro kazandığı biliniyor. Fenerbahçe'nin sunduğu teklifin, oyuncunun mevcut maaşının neredeyse iki katına çıkması dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, bu cazip teklifle transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.


JAYDEN AYRILIĞI KAFASINA KOYDU

Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, menajeri Hollandalı yıldızı Premier Lig ve Serie A ekiplerine öneriyor.

