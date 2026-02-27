ABD'den İsrail'deki büyükelçilik çalışanlarına tahliye izni: "Ülkeyi terk edin"
ABD, İran ile tırmanan gerilim ve artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail’deki büyükelçilik çalışanlarına "ülkeyi terk edin" izni verdi. Acil durum dışı personeli kapsayan kararda, ticari uçuşlar sürerken tahliyelerin değerlendirilmesi istendi.
- ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilim nedeniyle kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.
- ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026 tarihinde güvenlik riskleri gerekçesiyle acil durum dışı personel ve aile üyelerinin İsrail'den ayrılmasına onay verdi.
- Büyükelçilik, personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Batı Şeria'ya seyahatlerini önceden bildirim yapmaksızın kısıtlayabileceğini veya yasaklayabileceğini duyurdu.
- Personel ve ailelerinin ticari uçuşlar devam ederken ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği belirtildi.
ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilimin ardından, "oluşan güvenlik riskleri nedeniyle" kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.
ABD'DEN "ÜLKEYİ TERK EDİN" İZNİ
Açıklamada,"27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir."ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.
Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.