Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi saat 20.30’da!

Türkiye Basketbol Ligi’nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi bugün. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak derbi, saat 20.30’da başlayacak ve beIN Spots 5’ten ekrana gelecek.

Giriş Tarihi :04 Ocak 2026
Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasındaki Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi bugün. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Spots 5'ten ekrana gelecek. Haftanın öne çıkan mücadelesinde Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev alacak... Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, derbiyi de kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise Süper Lig'de çıktığı 13 müsabakanın 11'ini kazandı. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda galip gelerek rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmaya çalışacak.

