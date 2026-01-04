Beşiktaş Agbadou için devreye girdi!

Stoper bölgesine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemindeki isimlerden biri olan Emmanuel Agbadou için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın Fildişili stoper için 3 milyon euro kiralama, 12 milyon euro da satın alma opsiyonuyla birlikte Wolverhampton'a toplam 15 milyon euroluk bir sözlü teklif yaptığı öğrenildi. Ada ekibinden ayrılması beklenen 28 yaşındaki Agbadou'nun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

NWAİWU HABER BEKLİYOR

Stoper transferinde Trabzonspor'un önceliği olan Chibuike Nwaiwu, kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor. 22 yaşındaki defans, Avusturya'dan Wolfsberger kulübünün talep ettiği bonservis rakamında da bir miktar esnemeye gitmesini memnuniyet verici olarak kabul etti.