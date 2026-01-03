PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Kırmızılılar’a önerilen Noa Lang’da flaş gelişme! Cimbom’un efsanesi Sneijder’den yönetime dikkat çeken bir mesaj geldi. Hollandalı yıldızın, vatandaşı Lang için “Sakın kaçırmayın” tavsiyesinde bulunması, transferde beklentiyi zirveye taşıdı.

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketlilik artarken, Sarı-Kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Noa Lang için Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceği rapor beklenirken, kulübün efsane isimlerinden Wesley Sneijder'den flaş bir mesaj geldi. Sarı-Kırmızılı formayla unutulmaz başarılara imza atan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, vatandaşı olan Noa Lang için Galatasaray yönetimine net bir tavsiyede bulunduğu öğrenildi. Sneijder'in, Lang için "Onu sakın kaçırmayın" ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Bu mesaj, transfer gündeminde olan 26 yaşındaki yıldızın Galatasaray cephesindeki önemini daha da artırdı. Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan yıldız futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor. Lang, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle öne çıkan bir oyuncu konumunda.

Hollanadalı kanat Noa Lang, hücum hattında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan yıldız futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar.

Takvim, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Napoli'nin Hollandalı yıldızı Noa Lang için teknik direktör Okan Buruk'un vereceği raporun beklendiğini 1 Ocak 2026 tarihinde okuyucularına duyurmuştu.

