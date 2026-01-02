PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Uğurcan gönülleri fethetti

Sarı- Kırmızılı kaleci Uğurcan Çakır, bu kez ise saha dışı bir gelişmeyle gündeme geldi ve gönülleri fethetti. Uğurcan Çakır, 2026 yılının ilk gününde Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti. Minikleri yalnız bırakmayan Çakır, çocuklara hediyeler verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2026
Uğurcan gönülleri fethetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarı- Kırmızılı kaleci Uğurcan Çakır, bu kez ise saha dışı bir gelişmeyle gündeme geldi ve gönülleri fethetti. Uğurcan Çakır, 2026 yılının ilk gününde Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti. Minikleri yalnız bırakmayan Çakır, çocuklara hediyeler verdi.

JAKOBS İLE OSİMHEN ÇEYREK FİNALE ODAKLANDI

Afrika Kupası'nda son 16 turu heyecanı. Turnuvada forma giyen Jakobs ve Osimhen'in takımları, birbirinden önemli maçlarda sahaya çıkacak. Jakobs'un kadrosunda yer aldığı Senegal, 3 Ocak saat 19.00'da Sudan ile maç oynayacak. Öte yandan Osimhen'in forma giydiği Nijerya, 5 Ocak saat 22.00'de Mozambik ile karşılaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...
Ankara’da savaş diplomasisi: Kalın ile Umerov görüştü
Bilal Erdoğan’dan Galata’da Gazze mesajı: Mücadele devam edecek | Batı’nın düştüğü nokta zillettir
Sudan lideri Burhan’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür
Elindeki morlukların sebebi 25 yıllık alışkanlığıymış! Donald Trump ilk kez açıkladı
İstanbul’da kar fırtınası: Yollar beyaza büründü!
En düşük emekli maaşı 18 bin 977 TL’ye mi yükselecek? Milyonların gözü 5 Ocak’ta: İşte yeni senaryolar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Takvim’e konuştu: Gazze’nin hesabı mutlaka sorulacak | Terörsüz Türkiye’de yasal düzenleme ne aşamada?
Suriye’de isyan planı deşifre edildi: Esad’ın generalleri İsrail’den yardım istedi
Spor camiası Filistin için tek yürek! Tüm dünya duyacak
Mehmet Akif Ersoy’un partilediği mekanda ne dolaplar döndü? Kütüphane ve Bebek Otel kapatıldı! 13 şüpheli cep telefonu şifresini verdi
Ticaret Bakanı Bolat’tan CHP’nin İsrail ile ticaret yalanına sert tepki: İlk yasaklayan biz olduk!
Fenerbahçe’ye Süper Lig’den bir transfer daha! Musaba sonrası hedef o
CANLI | Artvin ve Van’da çığ! Zamanla yarış sürerken acı haber
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TAKVİM’e konuştu! İsrail ve SDG’ye net mesaj: Entegrasyon olacak, illegal gruplara müsaade etmeyiz
İsviçre Crans-Montana’da şiddetli patlama: En az 40 can kaybı 100 yaralı
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü: Yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a yeni teklif
CHP’de yeniden mutlak butlan paniği! Parti karıştı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hareketlendi
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe’ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık 2026’da 87 milyonu ilgilendiren yenilikler devreye girecek! Kazançlar artacak... Reform yılı olacak 2026’da 87 milyonu ilgilendiren yenilikler devreye girecek! Kazançlar artacak... Reform yılı olacak Necla Özmen’den ABD Başkanı Donald Trump’a babalık davası! DNA talebi yasak ilişki iddiası... Necla Özmen'den ABD Başkanı Donald Trump'a babalık davası! DNA talebi yasak ilişki iddiası... Rafa Silva’dan Beşiktaş’a yeni teklif Rafa Silva'dan Beşiktaş'a yeni teklif Başkan Erdoğan imzaladı MTV’ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı! Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı! Şeyma Subaşı hakkında karar! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? Divine Circus uyuşturucu ağı çözülüyor Şeyma Subaşı hakkında karar! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? "Divine Circus" uyuşturucu ağı çözülüyor