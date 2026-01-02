Uğurcan gönülleri fethetti

Sarı- Kırmızılı kaleci Uğurcan Çakır, bu kez ise saha dışı bir gelişmeyle gündeme geldi ve gönülleri fethetti. Uğurcan Çakır, 2026 yılının ilk gününde Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti. Minikleri yalnız bırakmayan Çakır, çocuklara hediyeler verdi.

JAKOBS İLE OSİMHEN ÇEYREK FİNALE ODAKLANDI

Afrika Kupası'nda son 16 turu heyecanı. Turnuvada forma giyen Jakobs ve Osimhen'in takımları, birbirinden önemli maçlarda sahaya çıkacak. Jakobs'un kadrosunda yer aldığı Senegal, 3 Ocak saat 19.00'da Sudan ile maç oynayacak. Öte yandan Osimhen'in forma giydiği Nijerya, 5 Ocak saat 22.00'de Mozambik ile karşılaşacak.