FIFA ofsayt kuralını değiştirmeye hazırlanıyor! Arsène Wenger modeline yeşil ışık

FIFA'nın, futbolun en tartışmalı kurallarından biri olan ofsayt kuralını değiştirmeyi değerlendirdiği öğrenildi. Olası değişikliğe göre, bir hücum oyuncusunun ofsaytta sayılabilmesi için rakip savunma oyuncusunun tamamen önünde olması gerekecek. Vücudun herhangi bir bölümü rakiple örtüşüyorsa, oyuncu "aynı hizada" kabul edilecek. Bu değişiklik, uzun süredir futbolda daha adil bir oyun ortamı yaratılması gerektiğini savunan Arsene Wenger'in görüşleriyle paralel. FIFA yetkilileri, kuralın uygulanabilirliğini test ettikten sonra resmi kararın açıklanacağını belirtti.

