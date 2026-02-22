Meksika'da kartel lideri öldürüldü ortalık savaş alanına döndü

Meksika basınında çıkan haberde, ABD istihbaratının da destek verdiği operasyon sırasında, askeri personelin suç örgütü üyelerinin saldırısına uğraması üzerine silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.

Ele geçirilen ekipman arasında, zırhlı araçları imha edebilecek ve hava araçlarını düşürebilecek teknik kapasiteye sahip roketatarların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle başta Jalisco olmak üzere çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi.

Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti. Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

Sheinbaum, sosyal medya hesabından, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.