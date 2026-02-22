Meksika'da kartel lideri öldürüldü ortalık savaş alanına döndü
Meksika’nın en kanlı suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera, Jalisco eyaletinde düzenlenen askeri operasyonda etkisiz hale getirildi. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu “El Mencho”nun ölümü sonrası kartel üyeleri sokakları ateşe verdi. Operasyonun ardından Jalisco başta olmak üzere birçok kentte araçlar yakıldı, güvenlik güçleriyle çatışmalar çıktı. Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde silah sesleri yükselirken, panik anları kameralara yansıdı. Yetkililer halka “evde kalın” çağrısı yaptı, toplu taşıma askıya alındı. Yaşanan olayların ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, halka sakin olma çağrısında bulundu.
- Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera, Jalisco eyaletinin Tapalpa şehrinde düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.
- Operasyonun ardından kartel üyeleri Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.
- Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na kartel üyelerinin baskın düzenlemesi sonucu silah sesleri yükseldi ve panik yaşandı.
- Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka evde kalma çağrısı yaparak toplu taşıma hizmetlerini askıya aldı ve eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
- ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.
Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu.Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke savaş alanına döndü!
Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü.
BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.
HALKA EVDE KALIN ÇAĞRISI
Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü. Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.
ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI
ABD'nin Meksika Büyükelçiliği, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG kartelinin misillemesiyle bağlantılı bir güvenlik uyarısı yayımladı. ABD'nin uyarısında, 'Süregelen güvenlik operasyonları ve buna bağlı yol kapatmaları ile suç faaliyetleri nedeniyle ABD vatandaşları yeni bir duyuruya kadar bulundukları yerde kalmalı' ifadeleri kullanıldı.
"HARİKA BİR GELİŞME"
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı, yaptığı açıklamada, 'El Mancho'nun ölümü Meksika, ABD ve dünya için harika bir gelişme' dedi.
TÜRKİYE'NİN MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Meksika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meksika'daki eylemler nedeniyle yaşanan olayları yakından takip ediyoruz"ifadeleri kullanıldı.
SAVUNMA BAKANLIĞI ONAYLADI
Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun, Jalisco'daki operasyon sırasında ağır yaralandığını ve Mexico City'ye sevk edildiği sırada hayatını kaybettiğini açıkladı. Ulusal Savunma Bakanlığı, El Mencho'nun yüksek hassasiyetli bir askeri operasyon sırasında Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'da öldüğünü teyit etti.
Açıklamada, "Operasyonun amacı El Mencho'yu sağ yakalamaktı ancak çatışmada ağır yaralanan Mencho, hava yoluyla Mexico City'ye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Resmi kimlik tespiti için otopsi ve adli incelemeler yapılacak."bilgisi verildi. Çatışma sırasında 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Ne yazık ki bu askeri operasyon sırasında 3 personel yaralandı. Yaralı askerler, acil tıbbi müdahale için Mexico City'deki sağlık kuruluşlarına sevk edildi." ifadesi kullanıldı.
Meksika basınında çıkan haberde, ABD istihbaratının da destek verdiği operasyon sırasında, askeri personelin suç örgütü üyelerinin saldırısına uğraması üzerine silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Bölgede yapılan incelemeler sırasında federal güçler, zırhlı araçlar ve çeşitli ağır silahları içeren yüksek ateş gücüne sahip bir cephaneliğe el koydu.
KARTEL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
Ele geçirilen ekipman arasında, zırhlı araçları imha edebilecek ve hava araçlarını düşürebilecek teknik kapasiteye sahip roketatarların da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle başta Jalisco olmak üzere çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi.
Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti. Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.
Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.
Sheinbaum, sosyal medya hesabından, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.