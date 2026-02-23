Emekli ikramiyesine üçlü formül: En az 5 bin TL olacak

Türk lirası Bu yıl da en güçlü formül, yine bin lira artış yapılarak 5 bin liraya yükseltilmesi. Bu durumda emeklilerin ikramiyesi yüzde 25 zamlanacak, iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek. İkinci formül olarak ise ikramiyenin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda emeklilerin eline geçecek para yüzde 37.5 artacak, bu yıl 11 bin lira alınmış olacak. Üçüncü formül de ikramiyenin 6 bin liraya yükseltilmesini içeriyor. Bu durumda ikramiyede yüzde 50 artış yapılmış, emeklilere de bu yıl toplam 12 bin lira ödenmiş olacak.

Emekli KİM, NE ALACAK?



İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlara da yansıyacak. Bu kişilerin ikramiyesi aylık oranları üzerinden hesaplanacak. Örneğin; eşten maaş alana yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana mevcut durumda 3 bin lira verilirken; bu tutar ikramiye 5 bin lira olursa 3 bin 750, 5 bin 500 liraya çıkarsa 4 bin 125, 6 bin lira olursa 4 bin 500 liraya çıkacak.

Emekliler hesap yapmaya başladı. Eşten maaş alan ancak çalışanların yani ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanların ikramiyesi ise 2 bin liradan, ilk formüle göre 2 bin 500, ikinci formüle göre 2 bin 750, üçüncü formüle göre de 3 bin liraya çıkacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlar yani yetim çocuklar ise bin lira ikramiye alabiliyorken, bu tutar formüllere göre bin 250, bin 375 ya da bin 500 lirayı bulacak. İki aylık alanlara ise bu dosyalardan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında verilecek.