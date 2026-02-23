Emekli ikramiyesine üçlü formül: En az 5 bin TL olacak
Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış için karar zamanına gelindi. Konunun bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda değerlendirilmesi beklenirken, kulislere göre artış için üç formül öne çıkıyor. Buna göre, ikramiyenin en az 5 bin TL'ye çıkacağı değerlendiriliyor.
Hızlı Özet Göster
- Ramazan Bayramı ikramiyesi için üç formül öne çıkıyor: 5 bin lira, 5 bin 500 lira veya 6 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.
- Bayram ikramiyesi artışına ilişkin düzenleme bu hafta veya önümüzdeki hafta TBMM'ye geleceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği öngörülüyor.
- Ramazan Bayramı ikramiyesinin 9-19 Mart tarihleri arasında, özellikle 15-19 Mart'ta ödenmesi bekleniyor.
- Dul, yetim ve iş göremezlik ödeneği alanların ikramiyesi ölüm aylığı oranlarına göre hesaplanacak.
- 2024 yılında 4 bin lira olan ikramiye tutarı, en düşük artış formülüyle 5 bin liraya çıkarılarak yüzde 25 zam yapılacak.
Yaklaşan Ramazan Bayramı, başta emekliler olmak üzere milyonların gözünü bayram ikramiyesine çevirdi.
Bu yıl da iki bayram ikramiyesi alacak emekliler, tutarda yapılacak artışa kilitlendi. Bu yılın ilk ikramiyesi 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek.
KABİNEYE GELİYOR
Artış yasa ile yapılacağı için, düzenlemenin yetişmesi için bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis sürecinin başlatılması bekleniyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda da ikramiyeye ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor. Artış için de üç formül öne çıkıyor. Dosya başına ikramiye 2023'te 2 bin lirayken, 2024'te 3 bin, 2025'te ise 4 bin liraya yükseltildi.
Bu yıl da en güçlü formül, yine bin lira artış yapılarak 5 bin liraya yükseltilmesi. Bu durumda emeklilerin ikramiyesi yüzde 25 zamlanacak, iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek. İkinci formül olarak ise ikramiyenin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda emeklilerin eline geçecek para yüzde 37.5 artacak, bu yıl 11 bin lira alınmış olacak. Üçüncü formül de ikramiyenin 6 bin liraya yükseltilmesini içeriyor. Bu durumda ikramiyede yüzde 50 artış yapılmış, emeklilere de bu yıl toplam 12 bin lira ödenmiş olacak.
KİM, NE ALACAK?
İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlara da yansıyacak. Bu kişilerin ikramiyesi aylık oranları üzerinden hesaplanacak. Örneğin; eşten maaş alana yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana mevcut durumda 3 bin lira verilirken; bu tutar ikramiye 5 bin lira olursa 3 bin 750, 5 bin 500 liraya çıkarsa 4 bin 125, 6 bin lira olursa 4 bin 500 liraya çıkacak.
Eşten maaş alan ancak çalışanların yani ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanların ikramiyesi ise 2 bin liradan, ilk formüle göre 2 bin 500, ikinci formüle göre 2 bin 750, üçüncü formüle göre de 3 bin liraya çıkacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlar yani yetim çocuklar ise bin lira ikramiye alabiliyorken, bu tutar formüllere göre bin 250, bin 375 ya da bin 500 lirayı bulacak. İki aylık alanlara ise bu dosyalardan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında verilecek.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. 19 Mart Perşembe de arefe günü. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyesinin 9-19 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Ama özellikle 15-19 Mart tarihleri arası öne çıkıyor. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Artışa ilişkin yasa yetişirse hak sahipleri bu tarihte zamlı olarak ikramiyelerini alacak. Yetişmeme halinde ise sonradan fark ödemesi yapılacak.
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.