Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün saat 15:00'te Külliye'de yapılacak.

Toplantıda yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez yer alacak.

TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor kapsamında infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişiklikler görüşülecek.

İran-ABD gerilimi, Gazze'deki insani kriz ve Ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, Ramazan ayı fahiş fiyat denetimleri ve emeklilere verilen 4 bin TL bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün saat 15'te Külliye'de bir araya gelecek. Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor KABİNE TOPLANTISINDA BİR İLK



Kritik zirvede yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez masada yer alacak. Toplantının ana başlıklarını"Terörsüz Türkiye"süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar ile bölgesel gelişmeler oluşturuyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU VE YENİ ADIMLAR



TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor Kabine de ele alınacak. Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.