Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplanıyor: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek ve yeni bakanların ilk kez katılacağı Kabine Toplantısı, bugün saat 15'te Beştepe’de toplanıyor. Kritik zirvede Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyelerine yapılması beklenen artış masaya gelecek. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine bugün saat 15'te Külliye'de bir araya gelecek.Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
KABİNE TOPLANTISINDA BİR İLK
Kritik zirvede yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez masada yer alacak. Toplantının ana başlıklarını"Terörsüz Türkiye"süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar ile bölgesel gelişmeler oluşturuyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU VE YENİ ADIMLAR
TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor Kabine de ele alınacak. Meclis'ten çıkan rapor doğrultusunda ilerleyen günlerde atılması planlanan adımların çerçevesi değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre toplantıda özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler masaya yatırılacak.
İRAN–ABD GERİLİMİ MASADA
Kabine toplantısında Ortadoğu'da tansiyonu yükselten İran–ABD gerilimi ve bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidinin gündemdeki yerini koruduğu bir dönemde, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile sürdürdüğü diplomatik temasların yansımaları değerlendirilecek.
GAZZE'DE SON DURUM
Toplantıda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani kriz Kabine'nin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek. Türkiye'nin diplomatik girişimleri, ateşkes çabaları ve insani yardımların son durumu ele alınacak.
EKONOMİDE ENFLASYONLA MÜCADELE
Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen aşama değerlendirilecek. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri değerlendirilecek, fiyat istikrarını sağlamak için atılan adımlar, denetim mekanizmaları toplantıda masaya yatırılacak.
EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü ise 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelerde artış yapılıp yapılmayacağı Kabine'de ele alınacak konular arasında bulunuyor.